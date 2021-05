Un chat errant atteint de strabisme espère désespérément trouver une famille aimante (vidéo)

Certains animaux sont dotés de petites coquetteries de la nature. Biglou a été découvert dans la rue et placé dans un refuge à Montréal, pour qu’il puisse ensuite être adopté. Mais l’animal possède une particularité physique originale : il louche.

Personne ne connaît l’histoire de Biglou. D’où vient-il ? Depuis combien de temps mène-t-il une vie d’errance ? Ces questions resteront certainement à jamais sans réponse. Ce chat aux allures de panthère noire et aux yeux croisés a été trouvé dans les rues de Montréal en train de vagabonder. C’est une habitante ayant l’habitude de récupérer des félins abandonnés pour les mettre à l’abri, qui l’a aidé. Elle l’a remis entre les mains bienveillantes du refuge Chatons Orphelins Montréal, afin de lui offrir un meilleur avenir. Installé dans son chenil, Biglou , âgé de un an, tentait d’attirer l’attention de chaque passant, rapporte Lovemeow.

Biglou s’est vite adapté à la vie de famille

Le chat atteint de strabusme, bien qu’il ait vécu dehors, s’est montré très câlin et quelque peu charmeur. Quand Céline Crom, l’une des bénévoles, s’est approché de lui, Biglou s’est immédiatement frotté contre les barreaux du chenil et s’est mis à ronronner.

Céline l’a placé en famille d’accueil, le temps de lui trouver un foyer pour toujours. « Il s’est rapidement mis à l’aise dans l’environnement familial, a déclaré Céline, et a revendiqué le lit et le canapé comme étant les siens. » En plus d’être une véritable boule d’amour, Biglou se montre très curieux et joueur. « Il est peut-être un peu maladroit à cause de ses yeux qui louchent, mais il peut grimper et faire n’importe quoi comme n’importe quel autre chat », a-t-elle ajouté.

Même s’il louche, Biglou est aujourd’hui heureux

Biglou apprécie les activités familiales, il ne s’ennuie jamais ! Son foyer d’accueil lui a donné un harnais pour le promener en toute sécurité dans le parc. Ses promenades dans le petit écrin de verdure lui permettent de s’épanouir.

Sa différence n’empêche pas Biglou de profiter de la vie et de recevoir beaucoup d’affection au quotidien.