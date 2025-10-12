Ce chat de refuge qui suppliait qu’on ne le laisse pas seul dans sa cage a ému jusqu’à trouver l’amour (vidéo)

Certains chats n’ont besoin que d’un regard bienveillant pour que leur vie bascule. C’est le cas de Burp, un matou au passé difficile, qui a su conquérir les cœurs grâce à sa tendresse débordante. Longtemps ignoré malgré son incroyable affection, il a pourtant fini par trouver la personne qui a su voir en lui bien plus qu’un simple pensionnaire de refuge.

Burp, un adorable chat roux, avait vécu dans l’errance jusqu’à ce qu’un passant au grand cœur le remarque et l’emmène au refuge de la NAWS Humane Society, à Mokena dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis). Le matou était couvert de blessures et endolori. A cause de ces souffrances, il se montrait plutôt réservé.



NAWS Humane Society

Grâce aux soins et à l’attention dont il a bénéficiés au refuge, son état de santé s’est nettement amélioré, ce qui a eu un impact sur son attitude. Il devenait de plus en plus amical au fil des jours.

“Nous avons passé des heures à essayer de gagner patiemment sa confiance, et une fois qu’il est finalement sorti de sa coquille, tout ce qu’il voulait, c’était rester près de nous”, raconte Fran Grzesik, responsable à la NAWS Humane Society, à The Dodo .



NAWS Humane Society

Burp est devenu l’un des pensionnaires les plus affectueux et les plus attachants de la structure d’accueil, au point de ne plus pouvoir se passer de la compagnie des humains.

On peut s’en rendre compte dans une vidéo que Fran Grzesik a postée sur son compte TikTok et que relaie The Dodo. On y voit le félin réclamer constamment des câlins et faisant tout ce qu’il peut pour empêcher la bénévole de refermer la porte de sa cage quand il est l’heure de l’y remettre.

@frangrzesik I don’t want to hear any Burp name slander in the comments as he came with the name and apparently knows it! He truly is the sweetest little guy and deserves to be adopted quickly. Our FIV+ cats take SO long to be adopted, but i’m hoping this isn’t the case for him. If you have any questions please feel free to comment or message me, and if you are serious about adopting please submit a cat adoption application at nawsus.org. #adoptdontshop #cat #kitten #adoption #catlover ? Evergreen - Richy Mitch & the Coal Miners

“Burp est vraiment l'un des chats les plus affectueux que j'aie jamais rencontrés, dit Fran Grzesik. On voit qu'il a un profond besoin de contact humain et qu'il veut être avec quelqu'un 24h/24 et 7j/7.”

“Elle l’a vu, vu son coeur et l’a choisi”

Malgré toutes ses qualités, il ne semblait pas intéresser les visiteurs du refuge en quête de nouveaux compagnons à fourrure. “Il est un peu plus âgé, il a le FIV et on dirait qu'il est resté dehors longtemps, explique la responsable. Malheureusement, les animaux comme lui sont si souvent ignorés, malgré leur gentillesse et leur affection.”

@frangrzesik Burp is currently in the process of being adopted and will be officially going home sometime this week! ???????????? Oh my sweet boy Burp is SO special and doesn’t deserve to sit in the shelter just because he has FIV. Please give this boy a chance as he truly is such a loving boy. If you are interested in adoption please submit an adoption application at nawsus.org. Please give this boy a chance!???????????? #adopt #cat #catsoftiktok #adoptdontshop #kitten ? I Love You, I'm Sorry - Gracie Abrams

Fran Grzesik avait le cœur brisé chaque fois qu’elle devait le replacer dans sa cage. ”Burp déteste qu’on le laisse seul”. Fort heureusement, la chance a fini par lui sourire.

Son histoire a touché une femme prénommée Anna, qui “a tout arrêté pour venir le rencontrer. Elle n’a pas hésité. Elle l’a vu, vu son coeur et l’a choisi.”

Enfin adopté, Burp ne connaîtra plus jamais la solitude…

A lire aussi : Liés par les griffes lors de leur sieste, ces chats se vouent une confiance mutuelle impressionnante (vidéo)



NAWS Humane Society