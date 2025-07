Émotion immense lorsqu’une chatte, au refuge depuis 1 197 jours, trouve enfin sa famille pour la vie (vidéo)

Tabitha, une femelle tabby, a passé la moitié de sa vie au refuge NAWS Humane Society, dans l’Illinois (États-Unis). Le personnel et les bénévoles se sont beaucoup attachés à elle et à sa personnalité rayonnante. Malheureusement, ils étaient les seuls à remarquer ses qualités, parce que les adoptants ne s’intéressaient pas à elle.

Sur Facebook, les membres de l’organisation ont décrit la féline comme une jeune chatte à la fois « douce et épicée ». En effet, Tabitha raffolait des moments de tendresse avec ses bienfaiteurs. Elle pouvait se montrer très câline et donner beaucoup d’affection à ceux qui s’approchaient d’elle.

Parallèlement, Tabitha avait aussi une part de folie en elle. Elle était très joueuse et énergique : « Elle peut sauter par-dessus votre épaule et s'envoler à travers la pièce, tout renversant des étagères et se précipitant jusqu'au plus haut perchoir qu'elle puisse trouver ».

NAWS Humane Society of Illinois / Facebook

Une attente interminable

D’après ses bienfaiteurs, ce côté énergique pouvait rebuter certains adoptants. Toutefois, tout le monde était persuadé qu’elle finirait par trouver une personne capable de l’aimer comme elle était. Pourtant, les semaines ont commencé à défiler, puis les mois et 3 ans plus tard, Tabitha était encore sur place. Même si, grâce à l’amour de ses bienfaiteurs, elle est restée heureuse et enjouée, ceux-ci espéraient qu’elle finirait par trouver sa propre famille.

A lire aussi : "Je n’ai pas pu m’empêcher de rire" s'amuse un commerçant croyant assister à un phénomène paranormal alors qu'un chat en est la cause (vidéo)

Ce n’est qu’après 1 197 jours passés au refuge que la personne tant attendue est revenue. Cette dernière, nommée Nicole, a décidé d’offrir un toit à la chatte, pour le plus grand bonheur de tous : « Merci, Nicole, d'être l'héroïne de Tabitha. Merci d'être un être humain si beau, à l'intérieur comme à l'extérieur », partageaient les membres de l’association. Tabitha peut enfin reprendre sa vie là où elle l’avait laissée.