Ce chat couvert de puces est l’un des cas d’infestation les plus graves qu’un vétérinaire ait connu

Pour ses sauveteurs, cela ne fait aucun doute : Firefly est un survivant. La boule de poils a été trouvée en piteux état dans la rue sous un soleil de plomb. Déshydratée, affamée et dévorée par les puces, ses jours sur terre étaient comptés jusqu’à ce qu’un bienfaiteur intervienne.

Pour les membres de Woodgreen Pets Charity, organisme de sauvetage animal basé à Londres (Angleterre), voir Firefly se remettre sur pattes au fil des jours relève presque du miracle. Le quadrupède revient de loin, puisqu’il était en train de puiser dans ses dernières forces quand il a été découvert. Mais son esprit combatif , ainsi que la détermination de ses sauveteurs, ont fait basculer son destin.

Difficile de savoir combien de temps Firefly est resté dans la rue. Peut-être qu’il est né dehors et qu’il a toujours dû se battre pour sa vie, ou peut-être qu’il avait une famille, bien qu’aucune puce électronique n’ait été détectée sur son corps. Quoi qu’il en soit, le pauvre chat a passé suffisamment de temps à l’extérieur pour se retrouver en très mauvais état.

Woodgreen Pets Charity

Il était au bord du décès

Quand un témoin l’a vu pour la première fois, il a été choqué par son état général. Le chat luttait sous un soleil de plomb, rapportait la BBC . Il était évident qu’il avait besoin d’aide et qu’il souffrait, alors le bienfaiteur a contacté les membres de Woodgreen Pets Charity pour qu’ils prennent le relais.

Les vétérinaires qui se sont occupés du félin lui ont immédiatement administré des fluides, car il était déshydraté et affamé. Sa maigreur était alarmante et prouvait qu’il ne s’était pas alimenté depuis plusieurs jours. De plus, sa fourrure était partiellement enlevée à certains endroits, car l’animal se faisait dévorer à petit feu par des puces . Les praticiens qui se sont occupés de lui ont assuré ne pas avoir été confrontés à un tel cas depuis longtemps.

Woodgreen Pets Charity

A lire aussi : Elle se rend au refuge pour adopter un animal en particulier, mais un chat bavard et avide d'attention bouleverse ses plans (vidéo)

Un rétablissement encourageant

Malgré tous ses problèmes médicaux, la boule de poils a récemment montré des signes encourageants de guérison. Elle gagne « lentement des forces » selon ses sauveteurs et est sur la bonne voie. L’objectif est d’éliminer la totalité des parasites sur son corps, puis de l’aider à reprendre du poids. Ensuite, viendra le temps de la guérison psychologique, puis celui de la réhabilitation.

Firefly pourra alors espérer rejoindre une famille aimante lorsqu’il aura la possibilité d’être placé à l’adoption. En attendant, il reste entre les mains bienveillantes de ses bons Samaritains.