Ce chat aux pattes paralysées surprend les internautes en courant à vive allure vers son sachet de croquettes (vidéo)

Victime d’une attaque dès son plus jeune âge, le pauvre Squash a perdu l’usage de son arrière-train. La vie du félin n’est plus la même, certes, mais il a choisi de ne pas se laisser abattre. Son énergie débordante a d’ailleurs fait de lui une star sur les réseaux sociaux ! De nombreux internautes en sont restés sans voix, et voient en lui une véritable source d'inspiration.

Kimberly Truby vit dans le Maryland (États-Unis) en compagnie d’un gang de 3 félins : Eggbert, Smokey et Squash. Pour des raisons diverses, tous les 3 sont paralysés de l’arrière-train, et doivent porter des couches à cause de leur handicap. Ils ont également leur propre manière de se déplacer. Leur bienfaitrice, soucieuse de leur bien-être, s’assure qu’ils reçoivent tous les soins dont ils ont besoin pour vivre heureux.

Squash, le plus agité du trio

Cole & Marmelade revenait il y a quelques jours sur l’histoire de Squash : un matou qui fait preuve d’une énergie particulièrement débordante malgré sa différence. En effet, le chat roux n’aime pas vraiment perdre son temps à faire la sieste - il préfère foncer à toute allure dans sa maison en traînant ses 2 pattes arrière sur le sol. Sa vitesse a laissé plus d’un million d’internautes sans voix !

Lorsque Squash entend sa maîtresse secouer le sachet de croquettes, il semble « défier les lois de la physique » ! Il galope de manière surprenante en dépassant ses congénères pour arriver à ses fins. Une chose est sûre : le félin ne se laisse pas abattre par son handicap, bien au contraire !

Pour Kimberly, ce genre de vidéo est une petite revanche envers celles et ceux qui ont eu des mots durs à l’égard de Squash. Certains lui auraient même suggéré de le faire euthanasier en raison de sa différence. La bonne samaritaine, elle, est persuadée que ses matous sont les plus heureux du monde, et compte bien savourer leur présence le plus longtemps possible.

Le gang des 3 félins, « parfaitement imparfait », mène une vie bien remplie en compagnie de Kimberly. Cette dernière prend plaisir à les partager sur Instagram, pour le plus grand bonheur de ses milliers de followers.