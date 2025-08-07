Ce chat au visage atypique ne passe pas inaperçu et cela l’a aidé à trouver sa famille pour la vie

Au niveau de son museau et de sa dentition, Winifred a des particularités physiques qui la rendent unique. Si celles-ci ont pu rebuter certains adoptants, d’autres personnes ont plutôt été charmées par le joli minois de la féline. Laquelle a même trouvé sa famille pour toujours grâce à une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Avec son « museau touffu » et sa canine en trop, Winifred ne ressemble à aucun autre de ses congénères. Elle est très reconnaissable et son physique atypique fait sa force. Il lui a aussi permis de se démarquer de ses congénères quand elle était à la recherche de sa maison pour toujours.

Winifred vivait autrefois dans les rues de Chicago (États-Unis). Elle errait et tentait de survivre comme elle le pouvait lorsqu’un bienfaiteur l’a capturée dans le cadre d’un plan de stérilisation. Les sauveteurs de l’organisme PAWS Chicago ont pensé qu’elle serait une parfaite candidate pour intégrer leur programme d’adoption et ont donc décidé de la garder.

@pawschicago / TikTok

Un visage unique

Tout de suite, ils ont été frappés par l’aspect de son nez, à la fois duveteux et bossu. Après des examens, il a été conclu que la petite bosse sur son museau n’avait aucun impact sur sa santé, tout comme la présence d’une canine supplémentaire au-dessus de ses dents avant : « Elle a une grosseur bénigne sur le dessus du nez, où poussent des poils et même quelques moustaches. C'est purement esthétique et cela ne lui pose aucun problème [...] l'extraire lui imposerait une intervention chirurgicale et une convalescence inutiles » affirmait Allison Wunder, membre de PAWS Chicago, dans un témoignage rapporté par MSN.

Winifred était donc une féline en bonne santé et bien dans ses pattes. Ses bienfaiteurs la trouvaient particulièrement adorable au quotidien. Ils ont alors décidé de la mettre en avant dans une publication sur les réseaux sociaux pour montrer à tous que sa différence la rendait unique.

@pawschicago UPDATE: Adopted!! Winifred was born with some unique features, including a dermoid on her nose that makes it fluffy (there's even a couple whiskers growing from it) and an extra canine tooth right in the middle. She's downright adorable. These unexpected things don't impact Winifred's life, and are purely cosmetic. Removing them would make her go through an unnecessary surgery and recovery, and she's already perfect just the way she is! If you're looking for the sweetest companion to join your home, we highly recommend meeting miss Winifred at our Adoption Center!

Un clip posté sur TikTok a obtenu plus d’un million de vues et le monde entier a donc découvert le minois de Winifred. Il n’en fallait pas plus pour que des personnes se manifestent pour l’adopter. Des candidatures ont été déposées et l’une d’elles correspondait à ce que le personnel du refuge recherchait pour sa protégée. Cette dernière a donc quitté la chatterie pour rejoindre sa maison aimante.