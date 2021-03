Atteint d’une maladie rare lui déformant le nez, ce chat errant est bien déterminé à vivre (vidéo)

Au nord de la Californie, un couple a trouvé un chat abandonné, mal en point et quelque peu particulier. Les deux Américains ont remarqué une anomalie sur le museau du rescapé. Ce dernier a commencé à enfler étrangement...

Après avoir récupéré un chat errant et l'avoir nourri, un couple de Californiens a observé chez lui une aggravation de son état de santé. En plus de présenter une enflure entre les deux yeux, le félin a perdu l'appétit. Un petit tour chez le vétérinaire s'est donc imposé. Le soigneur a révélé que l'animal a contracté une cryptococcose, une infection fongique causée par l'inhalation d'un champignon, explique Lovemeow.

Dans l'impossibilité de lui fournir les soins spécialisés dont il avait grandement besoin, le duo américain a préféré le remettre entre les mains expertes du sanctuaire de Milo, basé à Los Angeles.

© Milo's Sanctuary, Inc. / Facebook

"Sa volonté de vivre était incroyable"

"Quand il est arrivé chez Milo, il était très malade, maigre et se sentait très mal physiquement et mentalement", a confié Michele Hoffman, présidente et fondatrice du sanctuaire. L'ensemble du côté gauche de son visage a été ulcéré et infecté, le déformant. Khy Shadowstryder – le nouveau nom du protégé – a immédiatement reçu un traitement adéquat. Pourtant frêle, le chat s'est accroché de toutes ses forces à la vie. "Sa volonté de vivre était incroyable", a affirmé Michele Hoffman, "Il avait cette étincelle dans les yeux qui me disait qu'il voulait un changement, qu'il voulait vivre. Alors je lui ai dit que je serai à ses côtés et que je me battrai avec lui".

© Love Meow / Youtube

A lire aussi : Un chat sauvage en quête d'une famille fait irruption dans une maison et n'en repart jamais !

Un chat très câlin et actif

Khy a commencé à guérir et à reprendre des forces. Une fois prêt, il a subi une opération chirurgicale au visage. Au fil des jours, le félin s'est montré plus actif, curieux et très câlin. Avide d'amour, il s'est lié d'amitié avec de nombreux autres résidents du sanctuaire et a inondé le personnel d'affection.

Khy aura besoin de soins ainsi que de soutien tout au long de son existence. "Il n'est toujours pas guéri et il a du chemin à faire", a déclaré la directrice. "Nous ne savons pas si son nez retrouvera une taille normale, mais ce n'est pas grave, parce que nous l'aimons tel qu'il est."