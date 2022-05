Ce chat à la fourrure atypique impressionne Internet

Les vidéos montrant Ashfur, un chat à l’aspect hors du commun, font toujours sensation sur TikTok. S’il mène une vie de félin comme les autres, son pelage, lui, est tout à fait unique, en particulier en ce qui concerne son visage. Si bien qu’il est souvent comparé au Fantôme de l’Opéra.

Publié en 1910 par Gaston Leroux, le roman Le Fantôme de l’Opéra a inspiré de nombreuses œuvres, dont l’une des plus célèbres est la comédie musicale The Phantom of the Opera en 1986.

Si, dans le récit original, le protagoniste est un personnage mystérieux au visage difforme, hantant les sous-sols de l’opéra, la déclinaison théâtrale d’Andrew Lloyd Webber met en scène un homme portant un masque.

C’est en référence à ce dernier qu’un magnifique chat au pelage dont l’aspect sort de l’ordinaire est surnommé le Fantôme de l’Opéra, rapporte Newsweek. D’ailleurs, sa propriétaire utilise sur TikTok un pseudonyme construit à partir d’un jeu de mots combinant le nom dudit personnage et le mot ronronnement en anglais : « phantomoftheopurra ».

C’est sur ce réseau social qu’elle a fait découvrir l’animal et l’a révélé à un large public. Les premières vidéos montrant Ashfur – c’est son nom – et postées en 2021 sont rapidement devenues virales, tant son apparence est peu commune.



phantomoftheopurra / TikTok

Ashfur possède, en effet, un « masque » scindé en 2 : la moitié du visage est de type écaille de tortue, tandis que l’autre est blanche.

Le chat âgé d’un an et vivant en Californie, lui, n’en a que faire. Il mène une vie normale et heureuse auprès de sa maîtresse, prénommée Erie, et de ses congénères.

« Manteau de fièvre » et vitiligo sont à l’origine de son apparence

Erie explique que, au moment où elle l’avait adopté alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chaton, il n’avait pas du tout cet aspect. Son pelage a évolué au fil des semaines et des mois en raison d’un phénomène appelé « manteau de fièvre » et du vitiligo.

Le manteau de fièvre a lieu pendant la grossesse de la chatte, qui est soit malade, soit soumise au stress. Quant au vitiligo, il correspond à une dépigmentation qui est sans conséquence sur la santé ni le bien-être de l’animal.

Ashfur n’en souffre donc pas, et sa particularité lui vaut même d’être très populaire. Même si, comme expliqué plus haut, cela ne change absolument rien pour lui.