« Ça va être difficile de le laisser partir », confie une famille d'accueil touchée par ce chaton miraculé qui a survécu à la perte de sa maman et de sa fratrie (vidéo)

En général, lorsque les refuges recueillent des animaux, ces derniers ont déjà un certain âge. Pourtant, il arrive parfois que ces associations doivent secourir des êtres nouveau-nés. Comme ce chaton miraculé qui a été retrouvé alors que son cordon ombilical était encore attaché. Aujourd’hui, seul survivant d’une fratrie de 3, la boule de poils s’épanouit désormais dans sa famille d’accueil.

Il y a un mois, nous vous relations l’histoire déchirante d’un chaton blanc qui avait été retrouvé dans une casse automobile en compagnie de ses 2 frères et sœurs. Les pauvres boules de poils n’avaient que quelques jours, et l’un d’entre eux possédait même encore son cordon ombilical. La mère étant introuvable, les petits félins avaient été recueillis par la BC SPCA de Kelowna (Canada). Malheureusement, un seul chaton a survécu, les 2 autres ayant eu une santé trop fragile pour continuer à vivre. Néanmoins, pour le petit survivant, l’issue de son combat pour la vie était encore incertaine au moment de la rédaction de notre article.



© bcspca / Facebook

Récemment, des nouvelles ont été données par le refuge, et notre miraculé a remporté une victoire inespérée. Il faut dire que dans sa lutte, il n’était pas seul. En effet, la boule de poils, qui porte désormais le nom de Becel, a pu compter sur le soutien de Sue, une bénévole de la BC SPCA de Kelowna depuis 2022. Cette bienfaitrice au grand cœur avait déjà aidé 61 chatons lorsqu’elle a recueilli Becel. Pourtant, ce cas de figure était inédit pour elle. Jamais elle n’avait eu à gérer une boule de poils aussi jeune. Ses yeux n'étaient pas encore ouverts et il n’entendait pas. Ne pesant que 103 grammes, son poids était également très faible.

À force de biberons donnés toutes les 2 heures pendant 2 semaines, le chaton a peu à peu gagné en masse, et il pèse désormais 589 grammes. Cependant, le rôle de famille d’accueil ne s’arrêtait pas là : il a également fallu remplacer la maman-chat pour de nombreuses autres tâches comme lui faire faire ses besoins, utiliser la litière, manger, jouer et interagir avec son environnement. Pour cette dernière partie, que l’on appelle la socialisation, Sue a pu compter sur l’aide de sa famille. Becel a ainsi appris à gérer la présence d’autres humains.

