En se réfugiant sous une voiture, ce chaton finit par trouver un foyer et une famille aimante (vidéo)

Probablement doté d’un sixième sens, certains animaux semblent capables d’évaluer la bienveillance des personnes. En tout cas, ce chaton ne s’y est pas trompé lorsqu’il s’est réfugié sous la voiture de Patrycja Gabriela. Se doutait-il alors qu’il trouverait à la fois amour et foyer, là est toute la question.

Dans l’aide aux animaux abandonnés ou errants, il y a les familles d’accueil. Ces dernières ont un rôle essentiel, que ce soit pour le bien-être de l’animal, ou en soulageant la charge de travail des refuges. Dans le jargon, il y a aussi ce que l’on appelle “l’échec en famille d’accueil”. Loin d’être une mauvaise chose, cela signifie tout simplement que l’animal et la famille ont noué un tel lien qu’une séparation semble impossible.

L’histoire relatée par Love Meow suit Patrycja Gabriela, une bénévole au sein du refuge pour animaux PuppyKittyNYCity situé à New-York (États-Unis). Il lui arrive ainsi de recueillir certaines boules de poils dans l’attente de leur adoption. Roxy, un chaton gris et blanc errant dans la rue, se doutait-il de la bienveillance de Patrycja ? Toujours est-il que c’est bien sous sa voiture qu’il a décidé de se réfugier un soir.

Alertée par les miaulements du petit félin, la jeune femme a fini par retrouver le chaton bien caché dans le châssis. Délicatement, elle a réussi à le récupérer et, bien que l’animal semblait nerveux au début, il s’est rapidement calmé une fois dans les bras de sa bienfaitrice. Après une visite chez le vétérinaire, Roxy était en bonne santé, hormis une légère infection oculaire. Le temps que la boule de poils guérisse, et en attendant l’adoption, Patrycja a alors décidé de jouer les familles d’accueil.

Au sein de ce foyer temporaire, Roxy la petite chatte a fait la connaissance de Connie, sa grande sœur féline. Toutes les 2 ont rapidement noué un lien très fort, ne se quittant presque plus. Une formidable complicité s’est alors créée entre elles. De son côté, Patrycja s’est progressivement attachée à Roxy et à sa nature joueuse et espiègle.

N’imaginant pas sa maison sans les miaulements, les câlins et les adorables facéties du petit félin gris et blanc, la bonne samaritaine a fini par l’adopter et le rebaptiser Rouge. Un nouveau nom pour une nouvelle vie pleine d’amour, loin de la rue.