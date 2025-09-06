« Il a un esprit combatif », un chaton orphelin lutte pour grandir après la perte tragique de ses frères et sœurs auprès de sa famille d'accueil

Le 14 août, la BC SPCA de Kelowna (Canada) a pris en charge un chaton nouveau-né dans une casse automobile. Malheureusement, la boule de poils chétive avait perdu ses compagnons de portée et sa mère était introuvable…

Au cours du mois d’août, un bon samaritain a remis 3 chatons âgés d’un jour à la BC SPCA de Kelowna, après les avoir découverts dans la casse auto où il travaille. « La personne qui les a trouvés a cherché la mère et d’éventuels autres chatons, mais n’en a trouvé aucun », déclare l’organisme sur son site web.

« C'est déchirant d'imaginer ces minuscules chatons seuls, sans leur mère », ajoute Shannon Paille, la directrice de l’association. Les jeunes félins ont été emmenés d’urgence chez le vétérinaire, où ils ont reçu de nombreux soins. Malheureusement, 2 des petites boules de poils ont perdu le combat.

© BC SPCA

Un chaton avec une âme de battant

« Nous avons trouvé une famille d'accueil formidable pour le chaton survivant. Elle le nourrit au biberon toutes les deux heures et le pèse quotidiennement pour s'assurer qu'il prend du poids, précise Shannon Paille, ils ont mis à disposition un coussin chauffant sans danger pour les animaux afin de le réconforter et de lui assurer un sentiment de sécurité. Il est important que les chatons nouveau-nés soient maintenus à une température constante. » D’après ses bienfaiteurs, le petit rescapé « a un esprit combatif ». Il « mange bien » et « prend du poids ».

© BC SPCA

« C’est tellement triste que 2 d’entre eux n’aient pas survécu. Prions pour le 3e, commente sur Facebook une internaute, bouleversée par ce sauvetage, je pense que la personne qui possède la maman a abandonné les chatons, car elle ne voulait pas les prendre en charge. Il y a tellement de gens qui font ça. » « Merci à l’employé qui les a sauvés et les a amenés là où ils peuvent obtenir de l’aide », ajoute une autre utilisatrice du réseau social.

Le chaton, dernier de sa fratrie, continue de se battre avec le soutien de sa famille d’accueil. Nous espérons de tout cœur qu’il ressortira vainqueur de ce parcours du combattant, qu’il a été contraint de surmonter dès sa naissance...