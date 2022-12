Un chat de médiation animale fait un cadeau de Noël précoce à sa maîtresse après 2 semaines d'inquiétude

Rhapsody a été retrouvée ! Cette chatte s’était enfuie alors qu’elle accompagnait sa maîtresse lors d’une sortie nocturne, et restait introuvable pendant une dizaine de jours. Un récit rapporté par ActuToulouse.

Le mardi 29 novembre, la propriétaire de cette Persane de 2 ans avait décidé de se rendre à un bar du centre-ville toulousain avec une amie. D’habitude, elle n’emmenait pas l’animal avec elle, mais elle l’avait fait ce soir-là, car l’établissement était peu fréquenté.



Photo d'illustration

La chatte était blessée à la patte et portait un bandage. Sa propriétaire, qui exerce le métier d’orthophoniste, l’avait installé dans son sac. Le félin intervient d’ailleurs dans son cabinet, en facilitant la communication et la création de liens avec sa patientèle.

Tout allait bien jusqu’à ce que la chatte prenne la décision de sauter du canapé et de se faufiler dans un trou derrière celui-ci. Sa propriétaire et l’amie de celle-ci l’avaient cherchée partout dans le bar, puis à l’extérieur, mais Rhapsody s’était totalement volatilisée.

Sa maîtresse a poursuivi ses recherches les jours suivants, distribuant des affiches, déposant de la nourriture et de l’eau en des points stratégiques, prévenant les associations et les vétérinaires du secteur. Ses amis et sa famille se sont également mobilisés à ses côtés, mais sans résultat.

La bonne nouvelle partagée par sa propriétaire

Finalement, près de 2 semaines plus tard, Rhapsody a été retrouvée. C’est ce qu’a annoncé son humaine dans un message adressé à ActuToulouse. Elle y assurait que la chatte se portait bien et indiqué que son retour « saine et sauve [était son] cadeau de Noël en avance ».

Elle a remercié le média, les gérants du bar et tous ceux qui l’ont aidée dans sa quête.

Pour le moment, personne ne sait où Rhapsody se trouvait ni ce qu’elle faisait pendant sa fugue, mais elle est revenue indemne auprès de sa maîtresse. C’est l’essentiel…