Un homme fabrique l'arbre à chat de Noël ultime pour ses amis félins qui sont conquis (vidéo)

La famille de Cinnamon, Ginger et Pepper voulait gâter ces chats à l’approche des fêtes de fin d’année et cherchait, au passage, à éviter que l’installation de l’arbre de Noël vire au massacre à coups de griffes. L’idée que leurs humains ont eue est plutôt brillante : construire un arbre à chat de Noël. Le succès a été au rendez-vous.

Vous vous souvenez sans doute de Cinnamon, cette chatte écaille de tortue en surpoids qui essayait tant bien que mal de trouver la motivation nécessaire pour maigrir. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ses propriétaires sont très attentifs à son bien-être, tout comme celui des 2 autres chats de la famille d’ailleurs. Ces derniers sont Ginger le félin roux et Pepper la minette à la robe tigrée. Sans oublier leur amie canine répondant au nom de Luna.

Leur maître étant bricoleur, il a décidé, à quelques semaines des fêtes de fin d’année, de leur fabriquer un arbre à chat spécial Noël.



heyitsgingerandpepper / Instagram

On sait que les sapins stars du 25 décembre sont souvent malmenés par les chats. Ils grimpent dessus, leur assènent des coups de griffes, les dépouillent de leurs décorations et vont même jusqu’à les faire tomber.

En suivant la suggestion de sa femme, leur propriétaire s’est dit qu’en leur offrant un arbre à chat paré des couleurs de Noël, ils auraient toutes les chances de s’y plaire et ne chercheraient pas à s’en prendre à lui.

Le projet a eu l’approbation du trio félin

Il s’est donc mis au travail, construisant plusieurs niches associées à des griffoirs, puis sa conjointe s’est chargée de décorer l’ensemble avec les incontournables guirlandes, étoile et boules de Noël.



heyitsgingerandpepper / Instagram

Le projet achevé, il était temps pour le trio félin de l’examiner et de le tester. Cinnamon, Ginger et Pepper ont adoré leur nouvel arbre à chat de Noël et ils l’ont officiellement approuvé.

On peut découvrir le processus de fabrication, ainsi que la réaction des 3 chats dans la vidéo ci-dessous, postée sur Instagram le 16 novembre et relayée par Parade Pets :

