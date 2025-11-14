« C'est un véritable showman et il adore se montrer », ce chat à l’apparence de loup-garou ne passe jamais inaperçu

Krakken attire tous les regards lorsque sa propriétaire l’emmène quelque part. Il faut dire que la boule de poils a une apparence assez atypique. Beaucoup trouvent qu’il sort tout droit d’une légende urbaine, avec son air de loup-garou.

Brenda Frame, une femme originaire de Niagara, aux États-Unis, est l’heureuse propriétaire d’un félin pas tout à fait comme les autres. Au premier abord, la boule de poils semble croisée avec un loup , mais il n’en est rien. Il s’agit bel et bien d’un chat comme tous les autres, si ce n’est son physique atypique !

Le chat loup-garou se nomme Krakken. Il s’agit d’un Lykoi, une race de chat découverte assez récemment, soit en 2010. Les félins de ce type erraient autrefois dans les rues de Virginie, comme l’a rapporté The Sun Times . À cause de leur apparence, les chercheurs ont d’abord pensé qu’ils étaient malades avant de constater qu’il s’agissait simplement de leur physique naturel.

Brenda Frame

Il ne passe pas inaperçu

Parmi leurs caractéristiques, on retrouve une absence de poils autour de leurs yeux, ce qui donne l’impression qu’ils portent un masque. Ils ont également peu de fourrure au niveau de leurs pattes et de leurs oreilles. Enfin, leurs yeux jaunes perçants leur donnent définitivement l’aspect d’un loup-garou comme on peut se l’imaginer dans les légendes urbaines.

Brenda Frame a été charmée par les Lykoi lors d’une exposition féline et en est tombée amoureuse : « C'était juste leurs petites personnalités et leur étrangeté, j'imagine. Ils sont tellement différents », témoignait-elle. Finalement, elle a décidé de les élever et est toujours très fière de les montrer à ceux qui ne les connaissent pas.

Krakken se prend souvent d’ailleurs au jeu, car il adore être sur le devant de la scène : « C'est un véritable showman et il adore se montrer », assurait sa propriétaire.