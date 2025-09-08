« Les loups ont inopinément disparu du village » : l'histoire inédite d’un chat qui a fait fuir des loups après une attaque

À la mi-juillet, le propriétaire de Boris, un félin courageux, a vu un loup partir avec son chat entre ses crocs. L’homme a certainement pensé qu’il s’agirait de la dernière image qu’il aurait de son animal bien-aimé, et pourtant. Une dizaine de jours plus tard, le félin est revenu chez lui comme si de rien n’était, malgré les nombreuses blessures sur son corps. Plus surprenant encore, les loups ne sont plus jamais revenus ensuite.

Un chat qui aurait affronté des loups et les aurait fait fuir du village, c’est l’histoire folle de Boris. Ce dernier, un tabby, a fait parler de lui chez lui en Toscane (Italie), et désormais à travers les frontières, après avoir vécu une aventure invraisemblable. Son propriétaire, interviewé par un journaliste italien et ami nommé Duccio Berzi, ne parvient toujours pas à comprendre ce qu’il s’est réellement passé.

Il peut en revanche raconter ce qu’il a vu de ses propres yeux, le 15 juillet dernier. Tandis qu’il regardait par sa fenêtre, comme l’indiquait Le Dauphiné Libéré , il a constaté qu’un loup s’était introduit sur sa propriété. L’instant d’après, le canidé tenait son chat Boris entre ses crocs et s'enfuyait avec.

Un incroyable retour

Le félin était inanimé dans la bouche de l’animal sauvage et, malgré les cris du témoin, ce dernier n’a pas lâché sa proie : « Boris ne pousse un seul miaulement. Le propriétaire a le temps de sortir dans la rue, de poursuivre le loup, mais celui-ci s'enfuit rapidement avec la proie dans sa gueule pendante », a raconté Duccio.

Tout laissait croire que Boris n’allait pas survivre à cette attaque, mais l’improbable s’est produit 11 jours plus tard, soit le 26 juillet. Sans que l’on puisse savoir comment, le félin est parvenu à s’en sortir. Il est rentré chez lui balafré, mais bien vivant : « Boris débarque à l'improviste à la maison. La queue écorchée presque jusqu'en haut, une oreille tordue, la joue ouverte », témoignait Duccio. Il ne lui a fallu que quelques jours pour récupérer de ses blessures.

Les loups ont disparu

Non seulement le retour de Boris était totalement inattendu, mais son propriétaire a aussi fait un autre constat : les loups avaient disparu. Selon son témoignage et celui des autres habitants du village, ils n’ont plus été vus après l’attaque du félin. Ce dernier aurait-il réussi à les faire fuir ?

Une question qui restera probablement sans réponse, bien que certains aiment à penser que le chat a vaincu les loups.