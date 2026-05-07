« Papa atypique », ce chat Birman aide la chienne de la famille à s'occuper de ses chiots nouveau-nés (vidéo)

Une vidéo touchante montre un chat entièrement disposé à aider cette chienne à s’occuper de ses petits, d’une façon très naturelle. Le félin a anticipé la fatigue de la jeune maman en se rendant à côté d’elle, présent comme un véritable soutien dans sa maternité. Les internautes ont été touchés par cette preuve de confiance, et cette envie d’être un « coparent ».

La maternité est une épreuve éprouvante, et ce chat semble l’avoir bien compris, c’est pour cela qu’il a choisi d’aider concrètement son amie chienne, qui a accouché récemment de merveilleux chiots. Cat Time attire notre attention sur le lien particulier qui existe entre ce chat et cette chienne.

Rasmus, un aidant essentiel

Le chat que l’on peut voir sur la vidéo publiée sur le compte Instagram « @fabulous_doodle », s’appelle Rasmus. Ce félin Birman adore littéralement les chiens, et n’hésite pas à se proposer en tant que nourrice, si l’occasion se présente.

La vidéo, qui montre le chat assoupi à côté de la maman Golden Retriever, n’est pas représentative de l’action du félin au quotidien, précise le propriétaire en description. Il décrit : « Il aime les chiots et intervient souvent pour les nourrir et les câliner. Et si maman a besoin d’une pause, il sera le nounou et les gardera ».

@fabulous_doodle / Instagram

Des internautes amusés

Les internautes s’amusent de ce chat qui pourrait apparaître comme le papa de la portée. Le propriétaire souligne à ce propos avec humour que la vidéo donne une image d’un « papa typique », qui dort aux côtés de la maman qui nourrit ses petits.

Au-delà de cette note d’humour, on cerne bien évidemment la confiance qui règne au sein de ce duo. En effet, les mamans sont généralement peu nombreuses à accepter des tiers dans leur giron. Ici, l’exception a été faite pour un être qui compte véritablement.

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Comment fonctionne l’instinct des chiennes qui viennent de mettre bas ?

Dès la naissance de leurs petits, les chiennes ont des réflexes qui se mettent en place, dans l’objectif de les protéger. Parmi ce que l’on peut retrouver :