« C'est un miracle qu'il soit encore là », un chat porté disparu depuis des mois survit à 5 collisions avant de retrouver sa famille

Paul et Leah sont encore sous le choc. Après avoir retrouvé leur chat disparu depuis presque un an, ils ont découvert avec soulagement que Wolverine avait survécu à un accident qui aurait pu lui coûter la vie. Heureusement, il lui reste encore quelques vies à vivre…

Porté disparu depuis mars 2025 près de Cramlington (Northumberland, Angleterre), Wolverine, un chat noir et blanc de 2 ans, a longtemps laissé ses maîtres Leah Gregory et Paul Allsopp dans une profonde inquiétude. Après des mois de recherches infructueuses, un appel inattendu d’une clinique vétérinaire est toutefois venu raviver l’espoir.

Un terrible accident

Wolverine avait été transporté d'urgence dans cette clinique vétérinaire après un terrible accident impliquant une camionnette et 4 voitures.

« La première camionnette qui l'a percuté lui a arraché les pattes. Personne n'a fait le moindre effort pour lui éviter la mort. C'était dur d'entendre que des gens puissent être aussi insensibles. », a déploré Leah auprès du Chronicle Live.

© Chronicle Live

Ce ne fut heureusement pas le cas d’un automobiliste, Adam Mulvey, qui a choisi de s’arrêter pour porter secours au minou après sa collision avec la camionnette. Mais à peine arrivé sur le bas-côté, Wolverine a été percuté successivement par 4 voitures.

« J'ai déplacé le chat sur le bord de la route et il m'a regardé. Je n'arrivais pas à croire qu'il m'avait regardé et qu'il respirait encore. », se souvient Adam.

Le sauveteur improvisé a alors installé le petit blessé dans sa voiture avant de se précipiter à la clinique vétérinaire. Heureux d’avoir pu le rendre à ses propriétaires, Adam estime que la survie de Wolverine relève du miracle. Selon lui, « personne n'aurait pu survivre à ce qu'il a vécu ».

© Chronicle Live

Un chat miraculé

Grièvement blessé, le minou souffrait en effet d’une fracture du bassin, de fractures aux pattes arrière et d’une blessure à la queue qui pourrait nécessiter une amputation.

En arrivant à la clinique, ses maîtres ne savaient pas s’il était encore en vie, mais ils ont ressenti un immense soulagement mêlé de tristesse en le retrouvant.

© Chronicle Live

« Il était allongé sur la table, recouvert d'une couverture. Ça m'a tout de suite émue. J'avais l'impression d'être à son chevet sur son lit de mort. », se souvient Leah. « Le revoir après tout ce temps, c’était la plus belle chose au monde. »

Le couple a appris à cette occasion les détails choquants de son accident et l’intervention d’Adam. « C'est un miracle qu'il soit encore là. Sans Adam, nous n'aurions pas récupéré Wolverine. », assure la jeune femme.

Comme un vrai guerrier, Wolverine s’est battu avec acharnement pour sa vie et aujourd’hui, il se remet doucement de sa terrible mésaventure. Malgré ses blessures, ce petit miraculé devrait conserver une bonne qualité de vie au grand soulagement de ses maîtres.