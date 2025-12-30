Une promeneuse voit le conducteur d'une fourgonnette déposer une cage dans la rue, ce qu'elle découvre à l'intérieur la pousse à agir sans hésiter

Dans une nouvelle affaire qui rappelle à quel point les abandons restent dramatiquement fréquents, une habitante a récemment fait une triste découverte en croisant la route d’animaux laissés sans défense. Grâce à son sang-froid et à sa bienveillance, ces félines ont pu être mises en sécurité et confiées aux soins de la RSPCA, dont l’intervention rapide a sans doute changé le cours de leur existence.

Malgré les campagnes de sensibilisation, les sanctions et toutes les mesures prises pour tenter d’y mettre fin, les abandons d’animaux sont encore trop nombreux. Récemment, c’est dans le comté du Cheshire, dans le nord-ouest de l’Angleterre, que l’un d’eux a été découvert par une habitante vigilante, rapportait The Dodo .

La dame en question promenait son chien par une froide matinée quand elle a vu une fourgonnette s’arrêter brusquement. Le conducteur est descendu du véhicule, a déposé une cage au coin de la rue, puis est reparti à toute vitesse.

En s’approchant, la bonne samaritaine a été horrifiée de constater que la cage contenait 5 chats. Il s’agissait, en fait de femelles, et toutes avaient le pelage entièrement ou majoritairement noir. Le groupe était constitué de 3 adultes et 2 chatons.



RSPCA

Elle les a emmenés en sécurité chez elle, puis a contacté la RSPCA pour l’informer de la situation. Peu après, l’association a envoyé une équipe prendre les félines en charge.

Ses membres étaient choqués. Parmi eux figure l’enquêtrice Caren Goodman, pour qui “jeter des chats, surtout des chatons si jeunes, dehors dans le froid à cette période de l'année est une chose horrible.”



RSPCA

Les chattes sont toutes entre de bonnes mains, en attendant d’être adoptables

Transportées à la clinique vétérinaire de la RSPCA du comté de Grand Manchester, les chattes ont été dûment examinées. 2 des adultes étaient en bonne santé, tandis que les chatons et leur mère ont été gardés pour des soins plus poussés. Les petites sont effectivement atteintes de conjonctivite, et la maman d’insuffisance pondérale.

RSPCA

Pour Caren Goodman, ce ne sont clairement pas des chattes errantes, et leur abandon est un acte purement délibéré.

Quoi qu’il en soit, elle et ses collègues sont heureux qu’elles aient été découvertes à temps. Ils en sont reconnaissants à la personne au grand coeur qui les a mises à l’abri et a appelé la RSPCA.