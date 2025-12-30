Une promeneuse voit le conducteur d'une fourgonnette déposer une cage dans la rue, ce qu'elle découvre à l'intérieur la pousse à agir sans hésiter
Dans une nouvelle affaire qui rappelle à quel point les abandons restent dramatiquement fréquents, une habitante a récemment fait une triste découverte en croisant la route d’animaux laissés sans défense. Grâce à son sang-froid et à sa bienveillance, ces félines ont pu être mises en sécurité et confiées aux soins de la RSPCA, dont l’intervention rapide a sans doute changé le cours de leur existence.
Malgré les campagnes de sensibilisation, les sanctions et toutes les mesures prises pour tenter d’y mettre fin, les abandons d’animaux sont encore trop nombreux. Récemment, c’est dans le comté du Cheshire, dans le nord-ouest de l’Angleterre, que l’un d’eux a été découvert par une habitante vigilante, rapportait The Dodo.
La dame en question promenait son chien par une froide matinée quand elle a vu une fourgonnette s’arrêter brusquement. Le conducteur est descendu du véhicule, a déposé une cage au coin de la rue, puis est reparti à toute vitesse.
En s’approchant, la bonne samaritaine a été horrifiée de constater que la cage contenait 5 chats. Il s’agissait, en fait de femelles, et toutes avaient le pelage entièrement ou majoritairement noir. Le groupe était constitué de 3 adultes et 2 chatons.
RSPCA
Elle les a emmenés en sécurité chez elle, puis a contacté la RSPCA pour l’informer de la situation. Peu après, l’association a envoyé une équipe prendre les félines en charge.
Ses membres étaient choqués. Parmi eux figure l’enquêtrice Caren Goodman, pour qui “jeter des chats, surtout des chatons si jeunes, dehors dans le froid à cette période de l'année est une chose horrible.”
RSPCA
Les chattes sont toutes entre de bonnes mains, en attendant d’être adoptables
Transportées à la clinique vétérinaire de la RSPCA du comté de Grand Manchester, les chattes ont été dûment examinées. 2 des adultes étaient en bonne santé, tandis que les chatons et leur mère ont été gardés pour des soins plus poussés. Les petites sont effectivement atteintes de conjonctivite, et la maman d’insuffisance pondérale.
A lire aussi : Décidée à adopter un chaton, une famille rencontre une tribu soudée et ouvre sa porte à 4 félins adorables
RSPCA
Pour Caren Goodman, ce ne sont clairement pas des chattes errantes, et leur abandon est un acte purement délibéré.
Quoi qu’il en soit, elle et ses collègues sont heureux qu’elles aient été découvertes à temps. Ils en sont reconnaissants à la personne au grand coeur qui les a mises à l’abri et a appelé la RSPCA.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
Aucun commentaire