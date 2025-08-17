« C'est remarquable ce que l'amour et l'attention peuvent accomplir », ce chat maltraité découvre que la vie vaut la peine d’être vécue

Grâce à un signalement, Sage a survécu à des actes de maltraitance inimaginables et profite désormais d’une vie pleine d’amour. Le chat, âgé d’un an, a été pris en charge par le refuge MSPCA-Angell, aux États-Unis.

Certains individus ne méritent pas d’être qualifiés « d’humains ». De l’autre côté de l’Atlantique, un jeune homme de 26 ans s’est acharné à plusieurs reprises sur un être innocent, qui aspirait seulement à une vie remplie d’amour et de tranquillité.

Comme le rapporte le MSPCA-Angell, il a jeté son chat du premier étage d’un immeuble, puis l’a attrapé par la queue pour le projeter violemment au sol, tel un objet servant de défouloir. Un témoin a filmé la scène choquante, et un signalement a été effectué.

Les agents du Cambridge Animal Control sont rapidement intervenus en collaboration avec les forces de l’ordre pour constater les violences. Aujourd’hui, l’ex-propriétaire de l’animal a été arrêté, une plainte a été déposée et il devra répondre de ses actes devant la justice.

Sage découvre le sens du mot « amour »

Après le sauvetage, le félin répondant au nom de Sage a été pris en charge par l’équipe vétérinaire du centre d’adoption de Boston du MSPCA. Victime de la cruauté humaine, il souffrait de contusions pulmonaires, d’une queue cassée, de multiples fractures aux côtes et aux pattes, qui remontaient « probablement à au moins un mois » et suggéraient « des antécédents de maltraitance continue ».

« Sage avait déjà été amené à Angell après être tombé d'un immeuble à la fin de l'année dernière, confie Chris Schindler, un agent du MSPCA, à l’époque, rien ne laissait présager des actes de cruauté. Mais ces découvertes dressent un tableau bien différent. »

Timide et renfermé à son arrivée, Sage a fini par sortir de sa coquille. Il a appris que tous les humains – dignes de ce nom – n’étaient pas mauvais. « Il est devenu plus sociable, joyeux et affectueux », malgré les épreuves terribles qu’il avait endurées.

© MSPCA-Angell / Facebook

« Il s’épanouit »

Au fil des jours, Sage a non seulement révélé sa véritable personnalité, mais aussi montré des signes de rétablissement. Le 31 juillet, il a officiellement été proposé à l’adoption.

Pour le plus grand bonheur de ses bienfaiteurs, Sage a été adopté ce même jour et savoure la vie dont il a toujours rêvé ! Pour Sara-Rose Brenner, porte-parole du MSPCA-Angell, son adoption représente une lueur d’espoir. « C'est remarquable ce que l'amour et l'attention peuvent accomplir, conclut-elle, il ne se contente pas de survivre, il s'épanouit. »

© MSPCA-Angell / Facebook

En France, si vous êtes témoin d’une maltraitance animale, nous vous invitons à contacter le 3677.