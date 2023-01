"C'est mon cadeau de Noël" : le retour inespéré d'un chat recherché par sa famille depuis 6 mois

La propriétaire de BigBig était sur le point de faire pucer ce chat quand ce dernier a pris peur et a disparu dans les bois. Depuis, elle et sa famille n’ont jamais cessé de le chercher ni perdu espoir.

Au Canada, une femme ayant perdu son chat alors qu’elle l’emmenait chez le vétérinaire a fini par le retrouver 6 mois plus tard, rapportait La Tribune.

Carole Gévry avait adopté BigBig, chat à la généreuse robe tabby, en 2019 alors qu’il était errant. Tout allait bien pour cette famille habitant Granby au Québec, jusqu’au triste jour de la disparition du félin.

A la mi-juin, sa maîtresse l’avait emmené à la clinique vétérinaire pour lui faire implanter une puce d’identification. Arrivés à destination et alors qu’ils étaient sur le point d’y entrer, la porte de la cage de transport du chat s’était ouverte et le quadrupède en avait profité pour s’échapper.

Carole Gévry avait réussi à le rattraper à 2 reprises, mais BigBig était terrifié par le trafic routier et avait pris la direction des bois pour ne plus réapparaître.



Photo d'illustration

Les 2 semaines suivantes, sa propriétaire, le mari et la sœur de celle-ci avaient sillonné le secteur en revenant sur place tous les soirs. Ils avaient ensuite posté des avis de recherche sur les réseaux sociaux et distribué des affiches, sollicité les médias locaux et poursuivi leur quête sur le terrain, sans résultat.

Les retrouvailles, des mois plus tard

Récemment, une habitante remarquait un nouveau chat parmi la colonie de félins errants qu’elle nourrissait. Agathe Ménard, qui réside en face de la clinique vétérinaire, l’a ensuite reconnu sur l’avis de recherche qui s’y trouvait. C’était BigBig.

Dès qu’elle a contacté Carole Gévry, celle-ci s’est empressée de retrouver son chat et de le ramener à la maison. Emue et soulagée, elle a ensuite dû s’armer de patience avant de regagner la confiance de l’animal, que l’errance avait rendu craintif. Elle y est parvenue au bout de quelques jours.

« C’est mon cadeau de Noël, qu’il soit revenu », confiait Carole Gévry à La Tribune après ces belles retrouvailles.