« C'est l'amour de ma vie », cette chatte aux caractéristiques uniques est devenue « l'âme soeur » de sa propriétaire

En observant la beauté des chats qui nous entourent, notamment à travers leur pelage ou leurs magnifiques yeux, nous pouvons affirmer que la nature est bien faite. Si toutes les boules de poils sont belles et uniques à leur façon, certaines se démarquent particulièrement grâce à des caractéristiques rares, comme Feta et sa fourrure frisée.

Plusieurs races de chiens frisés sont très connues, comme le Caniche ou le Bichon, mais cette caractéristique de pelage semble un peu plus rare chez nos amis les chats. Pourtant, il existe des félins aux jolies bouclettes et Feta en fait partie. Son originalité lui a permis de se démarquer sur les réseaux sociaux, où elle est suivie par des milliers de personnes.

Feta est une féline un peu différente des autres chats domestiques. D’une part, ses petites oreilles ne peuvent percevoir les sons, car elle est sourde. Feta est aussi très singulière grâce à ses yeux, de 2 couleurs différentes. En plus de ces caractéristiques, la gentille chatte a un pelage frisé, qu’il n’est pas commun de voir, comme le soulignait Pethelpful .

@feta4president / TikTok

Une petite moutonne

Feta semble couverte de laine, comme un petit mouton. Certains internautes l’ont également comparé affectueusement à un « ours en peluche » sur TikTok et ont assuré qu’elle ressemblait à leur propre doudou. Toutefois, pour sa propriétaire, Feta n’est pas une simple poupée qui lui apporte du réconfort.

La chatte est devenue son « âme sœur » au fil du temps, comme elle aime l’appeler. Les 2 ont développé un lien de complicité unique et très fort. La femme a déclaré que Feta était son premier animal de compagnie et que, depuis qu’elle était entrée dans sa vie, elle ne pouvait plus imaginer un quotidien sans elle.

Les internautes, subjugués par la beauté du quadrupède, ont réagi dans la section des commentaires : « Je n’avais jamais vu de chat bouclé avant, c’est tellement mignon », écrivait une personne ; « J'adore les chats aux poils bouclés, ils ressemblent à des animaux en peluche bien-aimés », commentait quelqu’un d’autre.

