Alors qu'elle n'avait pas l'intention d'adopter, elle rencontre un chaton à l'apparence unique et tombe sous son charme

En faisant la connaissance d’un chaton “étrange” 15 ans plus tôt, Sarah Juracich ne s’attendait pas à se faire un ami pour la vie. C’est pourtant ce qui s’est produit ; elle et Nermal ne se sont plus jamais quittés.

Il est de ces rencontres inattendues qui changent le cours de la vie de leurs protagonistes. Celle de Sarah Juracich et son compagnon félin en fait incontestablement partie.

La jeune femme était encore étudiante dans le Minnesota (Etats-Unis) lorsque leurs destins s’étaient croisés en 2010. Elle avait alors visité un évènement d’adoption par simple curiosité. Elle avait déjà un chat et n’avait pas l’intention d’en adopter un autre.

Sarah Juracich avait toutefois été frappée par l’apparence singulière d’un chaton, qu’elle avait pris dans ses bras. “J'ai senti une petite patte sur mon menton, raconte-t-elle à The Dodo . J'ai baissé les yeux et il m'a regardée, puis il a tendu la patte et m'a léché le nez.”



Sarah Juracich

Il n’en fallait pas plus pour qu’elle tombe sous le charme de cette petite créature sauvée d’un élevage de masse. Elle avait officiellement adopté le chaton, qu’elle avait appelé Nermal.

“Il ressemblait à un petit extraterrestre, se souvient-elle. Juste un étrange extraterrestre aux grands yeux et au visage plat.”

Elle a aussi et surtout été charmée par la personnalité de Nermal qui s’est révélée par la suite. Toujours détendu, rien ne semblait l’effrayer, ni même l’impressionner. “C'est le chat le plus décontracté et le plus cool que j'aie jamais connu“, dit sa propriétaire.

Le chaton maigre et vulnérable a bien grandi, devenant un matou en pleine forme et heureux.



Sarah Juracich

“Il est irremplaçable”

Sarah Juracich ne s’ennuie jamais avec lui. Elle a plus d’une anecdote à partager à son sujet, comme la fois où il a réussi à ouvrir un tiroir pour mettre la patte sur un paquet de biscuits. Il a léché le sucre glace recouvrant chacun d’eux. Il aurait d’ailleurs bénéficié de la complicité de son congénère Marley à ce moment-là.



Sarah Juracich

A 15 ans, Nermal est toujours aussi affectueux et attaché à son humaine. “Il dort juste à côté de moi toutes les nuits, de préférence à moitié sur mon visage ou sur mon oreiller”, indique-t-elle.

“Je n'échangerais Nermal pour rien au monde, conclut Sarah Juracich. Il est irremplaçable”

Sarah Juracich