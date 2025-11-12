Les habitants de ce quartier se sont réunis pour offrir une demeure de luxe à ce chat appréciant sa vie en extérieur

Cet acte de solidarité est touchant. Plusieurs habitants d’un quartier se sont liés pour offrir de meilleures conditions de vie à Joy, une chatte fréquentant les rues de cette ville de Géorgie (États-Unis). L’effort collectif a ému les internautes qui sont désormais nombreux à suivre les aventures de la féline sur Reddit.

C’est Jennifer Lautenschlager qui a présenté la chatte sur Reddit récemment. Cette féline nommée Joy, elle la connait depuis plusieurs mois, car cette dernière a élu domicile dans une rue à côté de chez elle. Très populaire auprès de ses voisins, elle a désormais une belle réputation. Une jolie surprise a été préparée pour elle tout dernièrement.

Des journées rythmées par des rencontres

Joy a ses habitudes dans le quartier depuis l’été dernier, documentait Newsweek. La chatte qui peut être assimilée à un chat errant est étonnamment très sociable. Jennifer expliquait : « Elle prenait d’abord le petit déjeuner chez un voisin, le deuxième petit déjeuner avec moi, puis le dîner chez un autre voisin ou une fois de retour chez moi ».

Les journées de Joy sont bien rythmées, dans un périmètre assez restreint qu’elle connait par cœur. Jennifer ajoutait : « Les journées de Joy sont passées à se promener sur son territoire, qui se compose de 2 maisons de ville et de 4 terrains. Elle y fait régulièrement la sieste ».

La routine de Joy était parfaite, mais l’hiver arrivant, les voisins se sont inquiétés de la résistance de la chatte aux températures.

Newsweek

« Un chat communautaire »

Joy ne semble appartenir à personne. Jennifer a pu en avoir la preuve lorsqu’elle a confié la chatte à un vétérinaire qui lui a confirmé qu’elle ne possédait pas de puce électronique. Pourtant, la chatte est sociable et à la recherche permanente d’interactions. Selon Jennifer, Joy a dû vivre dans une maison par le passé, ce qui expliquerait son comportement. Elle est aussi stérilisée, ce qui montre que des humains, à un moment donné, lui ont offert des soins.

Newsweek

A lire aussi : A défaut de miauler, cette chatte victime de mauvais traitements sort enfin de son mutisme 5 mois après son adoption (vidéo)

Une idée extraordinaire pour cette chatte qui « adore vivre à l’extérieur »

Joy a pu être vaccinée lors de sa visite chez le vétérinaire. Elle a trouvé refuge quelque temps chez Jennifer. Constatant qu’elle n’appréciait pas la vie en intérieur, l’Américaine a eu l’idée, accompagnée de voisins, d’offrir un foyer en extérieur à la chatte. C’est ainsi que Joy a pu emménager dans une magnifique demeure en bois, tout confort, avec un coussin chauffant lui permettant d’être à l’aise durant les mois de froid à venir.

Joy a déjà élu domicile dans sa propriété. Elle passe toujours ses journées chez les uns et les autres. Une adoption se profilerait peut-être prochainement pour elle.