Sauvée seule, cette chatte donne naissance à 7 adorables chatons quelques jours après son arrivée dans une famille d’accueil

Nommée Lavender, la chatte a été trouvée sur un terrain vague. Les bénévoles ont tout fait pour rapprocher la féline amaigrie d’une éventuelle famille, mais les recherches ont été sans succès. Finalement, la chatte a révélé une belle surprise quelques jours après son arrivée.

Trouvée dans un quartier calme, racontait Love Meow, Lavender miaulait, seule, au milieu d’un terrain vague. Des voisins étaient venus à sa rencontre, signalant ensuite sa présence auprès de l’association Stray Cat Club.

« Personne ne la cherchait »

Malgré son apparence soignée, la chatte qui a reçu le nom de Lavender n’appartenait à personne. Les bénévoles expliquaient : « Nous avons beaucoup cherché une propriétaire, mais personne ne la cherchait ».

La chatte était concernée par plusieurs problèmes de santé importants, qui laissaient imaginer qu’une famille aurait pu l’avoir abandonné pour cette raison. « Nous ne pouvions pas nous empêcher de nous demander si sa mauvaise santé était la raison pour laquelle elle avait été laissée pour compte », indiquait un sauveteur.

Une santé stabilisée et une courbe de poids fulgurante

Une fois installée dans une famille d’accueil, au chaud et bien nourrie, Lavender a montré qu’elle était une chatte dynamique. Son poids est remonté en flèche, mettant tout de suite la puce à l’oreille de ses parents d’accueil. Son corps maigre est devenu beaucoup plus rond, laissant penser qu’elle attendait des petits.

L’appétit de la chatte était aussi croissant, ne l’empêchant pas de s’amuser comme un chaton. Installée sur le bureau, à côté de l’ordinateur, Lavender était définitivement bien à l’aise dans cet environnement confortable.

Une surprise de taille

Quelques jours après son arrivée, Lavender a commencé le travail d’accouchement. La mise bas aura duré 2 heures 30, le temps d’accueillir les 7 chatons qui avaient été gardés bien au chaud.

Les bénévoles, qui s’attendaient plutôt à une petite portée, commentaient avec humour que Lavender « n’avait clairement pas reçu le mémo ». Par ailleurs, le soulagement de savoir toute la petite famille en sécurité et en bonne santé était là.

Lavender est une maman extraordinaire, qui prend soin de ses petits de manière admirable. Très bien installée dans sa famille de transition, elle s’apprête à vivre plusieurs semaines de cocooning avant de prendre la route vers une nouvelle famille, définitive cette fois-ci. Ses chatons en feront certainement autant, parfaitement guidés par les bénévoles de Stray Cat Club.