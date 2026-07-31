Blessée par un tir de carabine à air comprimé, cette chatte protège ses 5 chatons coûte que coûte jusqu’à leur sauvetage

La SPCA de Merced a dû intervenir en Californie (États-Unis) pour sauver une chatte affamée, qui continuait d’allaiter ses 5 chatons malgré une blessure. Devenus indésirables aux yeux de leurs propriétaires, les félins ont été mis en sécurité par les défenseurs des animaux et ont reçu de nombreux soins, mais l’un d’eux a malheureusement perdu la vie. Grâce à ce sauvetage, le reste du petit groupe s’épanouit désormais dans un foyer aimant.

Récemment, la SPCA de Merced a reçu un appel concernant une chatte maigre et ses 5 chatons, rejetés par leur famille. Comme le révèle Love Meow, les propriétaires voulaient se débarrasser des animaux « et tentaient de les faire partir par des moyens peu conventionnels ».

© Merced SPCA

Malgré les épreuves endurées, la mère n’a jamais cessé de s’occuper de ses petits. Dévouée et courageuse, elle a continué à les allaiter et à les protéger autant que possible, même si elle souffrait d’une blessure.

Grâce à l’intervention de la SPCA, les 6 chats (Muffin, Gaufre, Crêpe, Omelette, Biscuit et Toast) ont été mis en sécurité. « Ce qui nous a le plus touchés, c'est l'incroyable douceur de Mama Muffin dès le début, confie un membre du personnel, malgré tout ce qu'elle avait vécu, elle nous a accueillis avec gentillesse et nous a fait confiance presque immédiatement. »

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L’un des chatons s’est éteint

À leur arrivée, les chatons étaient extrêmement maigres et présentaient des signes de maladie. Muffin, quant à elle, avait été blessée par un tir de carabine à air comprimé. Pancake, la plus chétive de la portée, n’a malheureusement pas survécu. « Elle était minuscule. Elle était malade. Elle était extrêmement maigre. Elle n'a jamais eu la chance de vivre sa vie de chaton », explique l’association avec beaucoup d’émotion.

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Lors d’une opération chirurgicale, les vétérinaires ont été surpris de retirer non pas une, mais 3 billes de plomb logées dans le corps de la maman. Cette dernière a également été stérilisée et vaccinée.

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La petite famille se porte mieux

Placés en famille d’accueil, les 5 félins apprécient leur petit confort et se détendent pleinement. Ils dorment dans des couchages moelleux, s’amusent avec un tas de jouets et savourent de délicieuses friandises.

Bien qu’ils soient dans un nid douillet et sécurisé, Muffin continue de veiller en permanence sur ses chatons. Aujourd’hui, tout ce beau petit monde se porte à merveille. Les rescapés ont repris du poids et retrouvé leur énergie. Ils profitent de leur seconde chance, et savent qu’ils seront toujours entre de bonnes mains.