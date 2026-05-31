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Amputé mais vivant, un chat périgourdin visé par un tir de carabine réapprend à vivre aux côtés de ses propriétaires endeuillés et choqués


dans la catégorie Faits Divers

Victimes de tirs d'arme à feu espacés de quelques jours, 2 chats d’une même foyer ont subi un véritable drame ; l’un a succombé à ses blessures, tandis que l’autre a dû être amputé après avoir été grièvement touché. Face à cette cruauté, leurs propriétaires ont porté plainte pour tenter d’identifier l’auteur des faits, avec l’espoir d’une procédure judiciaire à laquelle la SPA pourrait se joindre en se constituant partie civile.

Illustration : "Amputé mais vivant, un chat périgourdin visé par un tir de carabine réapprend à vivre aux côtés de ses propriétaires endeuillés et choqués"
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A Trélissac (24), au nord-est de Périgueux, les 2 chats d'une même famille ont été les cibles de tirs à un peu plus d'une semaine d'intervalle. L'un des félins n'a hélas pas survécu, tandis que son congénère, touché à la patte, a dû subir une amputation.

Leurs propriétaires, Elodie et Romains, ont décidé de porter plainte dans l'espoir que l'ouverture d'une enquête aboutisse à l'identification et l'arrestation de l'auteur. La maîtresse des animaux, souhaite effectivement voir ce dernier répondre de ses actes devant la justice, car « ça ne peut pas rester impuni, dit-elle à ICI.fr. C'est de la cruauté pure et simple. »

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La première attaque avait eu lieu le samedi 9 mai 2026. Luis, matou au pelage tigré, adopté 11 ans plus tôt, avait tardé à rentrer à la maison. Inquiet, Romain s'est lancé à sa recherche et l'a retrouvé mal en point plus loin dans la résidence. Le malheureux chat ne pouvait pas tenir debout.

Il a emmené Luis chez le vétérinaire, qui a constaté qu'il était blessé par balle à la patte et qu'il devait être amputé sans attendre. « Quand on a compris qu'on lui avait tiré dessus, on était sous le choc, confie Elodie. On a beaucoup pleuré, on a eu peur qu'il ne survive pas ».

« On est arrivé trop tard »

9 jours plus tard, le lundi 18 mai, l'autre chat du couple, Starck, a été victime d'un tir à son tour. « On est arrivé trop tard », regrette Romain. D'après des voisins, des « tirs de carabine » avaient retenti.

A lire aussi : Toute la journée et depuis des années, ce chat mélomane accompagne les musiciens d’une gare

Au choc et au deuil s'ajoute la peur désormais, suscitée par le fait que quelqu'un « qui vit peut-être dans la résidence, [...] se balade avec une arme à feu [...]. On a une petite fille de 4 ans, on ne la laisse plus jouer toute seule dans la résidence », dit Romain.

En cas de procès, la SPA, approchée par Elodie et son compagnon, se constituera partie civile.

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