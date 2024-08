Une éleveuse de Maine Coons présente les 3 chatons d'une même portée avec différentes nuances de roux dans une vidéo adorable

Une chatte de race Maine Coon a donné naissance à 3 magnifiques chatons possédant la même couleur de pelage, mais dans des tons allant du plus foncé au plus clair. Une vidéo mise en ligne sur le compte TikTok de l’élevage où ils ont vu le jour atteint déjà les sommets en termes de nombre de vues.

Les chats roux sont vraiment des créatures à part. Plus d’un scientifique s’est d’ailleurs intéressé aux particularités physiques et comportementales de nos amis félins à la robe cuivrée, comme nous le soulignions dans un précédent article.

Quand, en plus, on retrouve cette couleur de pelage chez des Maine Coons, on ne peut qu’être émerveillé par le résultat. Les représentants de cette race sont, en effet, connus pour la taille impressionnante qu’ils atteignent à l’âge adulte, mais aussi pour leur caractère affectueux, joueur et calme.

Wild Mane Cattery est justement un élevage familial de Maine Coons, basé près de Sacramento dans l’Etat de la Californie (Etats-Unis). La propriétaire, prénommée Zhana, se présente comme étant une amoureuse des animaux, notamment des chevaux. Chez elle, les chats cohabitent avec un chien et plusieurs poules.

Récemment, une vidéo particulièrement adorable et amusante a été partagée sur le compte TikTok consacré à l’élevage. On y découvre 3 chatons d’une même portée, âgés de 5 semaines, tous roux mais dans des nuances différentes.



@wildmane_mainecoons / TikTok

« A court d'encre »

« POV : l'imprimante de maman était à court d'encre », peut-on lire sur cette vidéo où on a effectivement l’impression que les couleurs de robe s’étiolent d’un chaton à l’autre.

On y voit d’abord la mère, majestueuse avec sa belle fourrure rousse tabby. Apparaissent ensuite ses 3 petits, allant du premier à être sorti de son ventre au dernier. L’aîné (ils ne sont évidemment nés qu’à quelques minutes d’écart) est ainsi doté d’une robe roux foncé, le second porte un pelage plus clair et le dernier un poil cuivré encore plus dilué.

La vidéo en question, que relaie Parade Pets, est rapidement devenue virale sur TikTok, où elle totalise 19,4 millions de vues à ce jour. La voici :

A lire aussi : Un chaton souffrant s'approche d'une maison et attire l'attention de la maîtresse des lieux qui passe en mode maman (vidéo)