Un couple généreux fabrique des abris chauffés pour permettre aux chats errants de passer confortablement l'hiver

Même si ce sont généralement de grands débrouillards et peuvent s’adapter à bien des situations, les chats des rues voient leur quotidien devenir encore plus difficile lorsque les températures dégringolent. Un couple préoccupé par leur sort a décidé de leur venir en aide avec les moyens du bord. Sa noble initiative l’a même amené à agrandir sa famille.

En emménageant dans leur actuelle maison du Montana, Melody Karle et son mari avaient tout de suite pensé aux chats errants de son quartier, connaissant la rudesse des hivers dans cet Etat du nord des Etats-Unis.

Pour leur faciliter la vie et leur permettre d’échapper au froid intense, le couple avait eu l’idée de fabriquer un abri chauffé avec quelques matériaux de récupération ; une table de pique-nique, une vielle clôture, une lampe chauffante pour poulailler… Encouragés par la chaleur et le confort qui y régnaient, ainsi que la nourriture que Melody Karle et son conjoint y avaient placée, les matous et les minettes harets ne s’étaient pas fait prier pour y élire domicile.

On peut le constater dans la vidéo ci-dessous, partagée sur leur compte TikTok « @kittenrampage » :

Vu la popularité de l’abri, Melody Karle et son époux avaient décidé d’en installer un 2e, un peu plus élaboré. Ils s’étaient ainsi procuré des coffres de rangement extérieurs en plastique, qu’ils avaient ensuite garnis de paille et équipés de tapis chauffants et de caméras. Là encore, le succès a été au rendez-vous.

Petit à petit, le couple a commencé à mieux connaître les visiteurs félins réguliers de leurs abris. Ils leur ont même donné des noms. L’un d’eux était un sénior roux et blanc appelé OTM (Old Tom Morris). Ses visites quotidiennes ont duré un an. Il venait, prenait son repas, dormait dans l’un des abris, puis repartait. En revanche, il ne se laissait jamais approcher par ses bienfaiteurs.



@kittenrampage / TikTok

Jusqu’à cette blessure sérieuse à l’épaule et la décision prise par Melody Karle de le recueillir coûte que coûte pour l’emmener chez le vétérinaire. Une fois l’animal soigné, elle ne voulait pas le voir retrouver l’errance et elle a essayé de le convaincre de vivre à la maison. Etonnamment, OTM s’est rapidement adapté à la vie de chat d’intérieur, qu’il mène depuis 2 ans maintenant.



@kittenrampage / TikTok

« Même si ce n'est pas parfait, c'est mieux que rien »

Récemment, Melody Karle et son mari ont également adopté 2 autres chats qui séjournaient dans leurs abris. Appelés Winston et Patrick, ils apparaissent dans la vidéo ci-dessous :

« Ce n'était pas notre intention d'adopter l'un d'entre eux, confie leur propriétaire à The Dodo. Nous avions déjà des chats et nous ne pensions pas non plus qu'ils étaient amicaux au départ ». L’arrivée d’OTM avait néanmoins tout changé, pour lui-même comme pour Winston et Patrick.

@kittenrampage / TikTok

Le couple continue d’offrir l’hospitalité aux autres chats errants, s’assurant qu’ils ne manquent ni de nourriture, ni de chaleurs. Certains de ces félins ont même été adoptés par des familles grâce à son aide. En outre, il collabore avec des refuges et associations locaux pour les soins, la stérilisation et les vaccins notamment.

Melody Karle est heureuse de contribuer à rendre meilleure la vie de ces créatures et elle encourage les gens à l’imiter. « Même si ce n'est pas parfait, c'est mieux que rien », conclut-elle.