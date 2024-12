Dans ce sanctuaire unique en son genre, un chat errant âgé pétrit un lit douillet pour la première fois de sa vie (vidéo)

Le Furball Farm Cat Sanctuary est un refuge pour animaux unique en son genre. Situé à Faribault dans le Minnesota (États-Unis), il n'accueille pas les chats abandonnés par leur propriétaire, mais vient en aide aux félins sauvages méfiants que les autres refuges ne sont pas en mesure de gérer. Avec un peu de chance et de patience, ces animaux apprennent à faire confiance aux humains et même à les aimer avant d’être proposés à l'adoption. Johnny, un chat au pelage gris, fait partie de ces petits cabossés de la vie.

Une difficile vie d’errance

Au cours de sa vie, Johnny a vécu bien des épreuves. Pendant 10 longues années, il a dû survivre seul dehors, comme les autres innombrables chats sauvages solitaires qui peuplent les centres urbains et les chemins ruraux de cet état américain.

Pour se nourrir, Johnny a certainement été obligé de chasser, de fouiller dans les poubelles ou de faire appel à la gentillesse des passants. En vieillissant, cette vie dans la rue devenait particulièrement pénible et le pauvre minou avait l’air de plus en plus mal en point, ce qui a alerté les bons samaritains qui le connaissent.

© Furball Farm Cat Sanctuary / Facebook

Après avoir été difficilement capturé par les autorités, Johnny a été amené à la Furball Farm où les agents ont pris la mesure de sa dure vie passée en plein air. Ce chat méfiant présentait en effet une fourrure inégale et décolorée, des articulations douloureuses, des dents cassées et des oreilles déchiquetées et à moitié manquantes.

Désormais, il était en lieu sûr, prêt à entamer une nouvelle vie et découvrir un tout nouveau monde.

© Furball Farm Cat Sanctuary / Facebook

Une douce découverte

Après son arrivée, il a fallu plusieurs semaines à Johnny pour accepter les autres animaux du sanctuaire. Il a également dû apprendre à faire à nouveau confiance aux humains et comment vivre en intérieur. Le minou âgé a d’ailleurs découvert à quel point cette vie pouvait être douce et confortable lorsqu’on a un endroit chaud et douillet où dormir.

Une vidéo Instagram relayée par le média PetHelpful a ainsi capturé une scène touchante où Johnny pétrit un panier doux et moelleux, une habitude qu’il n’avait certainement pas dans la rue.

Aujourd’hui, Johnny adore passer du temps dans la cuisine, faire des siestes dans un lit douillet avec son ami félin PJ et « faire des biscuits » sur des surfaces agréables. Il ne lui manque probablement qu’une chose dans cette vie déjà merveilleuse : trouver peut-être un jour une famille qui saurait l’aimer pour toujours.