Au lendemain d’une tempête, 2 chatons perchés dans un arbre se sont juré de ne plus jamais se quitter

C’est après une nuit de tempête que les 2 chatons ont été découverts par des habitants inquiets de leur sort. Étant donné leur âge et leur situation précaire, les félins avaient besoin d’une aide en urgence. Une famille d’accueil s’est ensuite proposée pour les héberger et ce fut un moment d’épanouissement important pour ces boules de poils désormais sorties d’affaire.

Ember, bénévole chez Catz 4 Life, a eu la chance d’accueillir ces 2 chatons qui ont vécu de sacrées aventures du haut de leurs quelques semaines. Sans doute apeurés au moment d’une tempête qui déferlait sur le pays, les 2 jeunes félins errants ont trouvé refuge là où ils le pouvaient et c’est ainsi qu’ils se sont retrouvés dans un arbre, racontait Love Meow. Sauvés par plusieurs humains bienveillants, les 2 chatons semblent s’être faits une promesse : ne jamais se séparer.

@vaughanpearsoncats / Instagram

Des soins plus urgents que prévu

Les habitants venus à la rencontre des félins ont compris rapidement qu’ils ne pourraient pas s’en sortir seuls. Ils sont entrés en contact avec Catz 4 Life, et les 2 chatons ont pu être placés chez Ember. Cette dernière, forte d’une grande expérience, s’est rendue compte qu’ils avaient besoin de soins plus importants. Vus par un vétérinaire, les chats ont été soignés, et un programme alimentaire a été mis en place les concernant. Dès lors, leur énergie respective a commencé à se montrer.

@vaughanpearsoncats / Instagram

« Des tigres miniatures »

La femelle, nommée All That, et le mâle, Chips, ont prouvé qu’ils avaient une résilience impressionnante. En état limite de malnutrition, ils ont sauté avidement sur tous les biberons qui leur étaient présentés, et ont fait montre d’une énergie débordante. Ember, très attendrie, a compris que son petit monde était sur la bonne voie. Les résultats ont aussi été au rendez-vous avec une prise de poids importante, faisant revenir les chatons dans la norme.

Un duo attendrissant et complémentaire

Ember a cerné la fusion qui régnait au sein de ce duo. La petite femelle, « audacieuse et confiante » répondait parfaitement à son frère « volontaire et déterminé ». Leurs progrès se sont succédés à deux, de l’apprentissage de la litière, à l’entrée dans les relations sociales. Dans leur famille d’accueil suivante, leur énergie est restée intacte, mêlée à une tendresse quotidienne. Malgré leur proximité, les chatons ont noué des liens forts avec les humains, passant sans aucun problème du canapé aux genoux. La suite logique serait une adoption en duo, pour préserver au maximum ce lien si précieux.

@vaughanpearsoncats / Instagram