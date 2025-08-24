Pour sauver 2 chatons coincés, les sauveteurs improvisent une pêche ingénieuse

Alba et Maya ont trouvé refuge dans le grenier d’une femme, qui n’avait d’abord pas remarqué leur présence. Elle a été interpellée par leurs miaulements et la Société Protectrice des Animaux est intervenue pour voir ce qu’il en était. Elle a alors repéré 2 chatons coincés dans un trou, mais ils étaient inatteignables. Il a donc fallu faire preuve d’ingénierie pour leur venir en aide.

À Scaër, en Bretagne, une habitante a été mise en contact avec la SPA de Cornouaille Concarneau après avoir entendu des miaulements dans son grenier. Des chatons s’étaient retrouvés piégés sur place, mais il n’était pas possible pour un humain d’entrer. Cabas, nourriture et cordes ont permis de les remonter.

Suite à l’appel à l’aide de la Scaeroise, Danielle, déléguée enquêtrice pour l’association, est intervenue. Elle a vite constaté qu’elle allait avoir besoin de renforts, car « seul un téléphone » passait dans le trou pour atteindre les chatons.

SPA de Cornouaille Concarneau / Facebook

Un mélange de compétences

2 employés de la SPA ont rejoint Danielle sur les lieux et ont cherché comment atteindre les animaux. Il n’était pas possible de faire un trou dans le mur, car il s’agissait d’un logement en location. L’un des sauveteurs, Frédéric, s’est alors muni d’un perforateur pour retirer une pierre et créer un petit accès.

La seconde intervenante, Emma, s’est glissée dans l’issue et une activité de pêche à la ligne s’est organisée pour récupérer les boules de poils : « Pleins d'ingénierie, ils accrochent un sac cabas à des longes de chiens qu’ils remplissent de pâtés pour chats, et descendent le sac en rappel dans la cavité », a partagé un porte-parole de la SPA sur Facebook .

Une idée brillante, puisque lorsque les bienfaiteurs ont remonté le sac, l’un des félins avait mordu à l’hameçon ! Il a grimpé dans le cabas, attiré par l'odeur alléchante des friandises. Pour le second, très faible, il a fallu user davantage en utilisant des bruitages de mères chattes sur un téléphone placé dans le contenant. Après des efforts supplémentaires, il a fini par être sauvé.

Les chatons ont été placés sous la responsabilité de la SPA et ont reçu des soins de santé, dont ils avaient cruellement besoin : « Après 2h30, voilà les deux petites écailles de tortues saines et sauves, ce sont donc 2 petites femelles, elles sont épuisées, assoiffées et affamées, mais désormais en sécurité ». Les rescapées se sont rétablies et, quelque temps après, ont été adoptées par une famille aimante.