Atteint du FIV et devenu aveugle ce chat noir errant découvre enfin le bonheur d'un foyer aimant

La sauveteuse de ce chat se demande encore comment il a fait pour survivre dans la rue malgré sa cécité. C’est au moment où il a failli se faire renverser par une voiture qu’elle est venue à son secours. Après des soins vétérinaires multiples et une confiance gagnée petit à petit, le félin est devenu un vrai matou d’intérieur.

Le chat noir vivait dans la rue parmi une colonie de chats errants, rapportait Love Meow. Surveillé par une communauté, le félin visiblement malade, a attiré l’attention d’une femme bienveillante. Alors que sa sécurité était en danger et que son œil semblait le faire souffrir, elle a pris la décision de le prendre en charge. Le chat s’est laissé faire pour être transporté dans une cage, comme s’il comptait profondément sur une aide humaine.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Des traces d’une vie difficile

Nommé Gavroche, le chat a subi une batterie de tests médicaux. Ces derniers ont permis de confirmer un diagnostic de FIV, ce qui ne faisait aucun doute étant donné les nombreuses cicatrices qu’il avait partout sur le corps. Un de ses yeux était bombé, signalant la présence d’une infection, malheureusement difficile à soigner.

Pour son bon rétablissement, le matou a été mis entre les mains de Chatons Orphelins Montréal. Quelques jours après, Gavroche a été accueilli dans une famille d’accueil : « où il a pu se reposer et commencer à guérir », se souviennent les bénévoles.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

« Une âme douce »

Même si Gavroche était méfiant au départ, il a compris qu’il n’avait rien à craindre dans son nouvel environnement. « Sa douce nature a refait surface », soulignait sa famille d’accueil.

Le chat a à ce propos vite pris goût aux gratouilles sur la tête et aux séances de caresses.

Sa façon de communiquer

Du fait de sa cécité, Gavroche a aussi dû apprivoiser son nouvel environnement. Sa famille expliquait : « Lui parler avant de s’approcher l’aide à le rassurer et à le mettre à l’aise. Cette façon de communiquer l’aide à se sentir en sécurité dans son environnement ». Les humains et les félins de son entourage sont désormais bien habitués aux particularités de Gavroche et prennent soin de lui en faisant tout pour lui rendre la vie facile.

Aimé, choyé, le chat a bel et bien mis derrière lui la vie dans la rue dont il ne voulait plus.