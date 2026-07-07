Attachée à une caisse sans eau ni nourriture, cette chatte méfiante apprend à faire confiance et découvre la vie en intérieur

Une chatte tigrée, nommée Blue, a été attachée sous le porche d’une maison pendant plusieurs jours sans eau ni nourriture. Alertée de sa situation, l’association américaine April's Kittens (basée dans l’Illinois) est intervenue sur les lieux pour la sauver. Après avoir trouvé des informations grâce à sa puce électronique, ses bienfaiteurs se sont malheureusement heurtés au silence de ses anciens propriétaires qui n’ont jamais répondu à leurs sollicitations. Placée en famille d’accueil, la boule de poils se remet doucement de son épreuve.

Comme le rapporte Love Meow, la directrice du refuge d’April’s Kitten a reçu un signalement concernant une chatte tigrée abandonnée à son sort sous un porche. La boule de poils, baptisée Blue, était attachée et n’avait ni eau ni nourriture pour combler ses besoins fondamentaux.

En arrivant sur les lieux, la bénévole – nommée Anna – a compris que l’animal était prêt à lui faire confiance et à la suivre vers sa nouvelle vie.

© April’s Kittens

« Au début, elle était très méfiante »

En scannant sa puce électronique, ses bienfaiteurs ont retrouvé les informations de ses anciens propriétaires qu’ils ont essayé de contacter à plusieurs reprises. Mais aucune réponse ne leur est jamais parvenue.

Après une période d’attente, la petite Blue a été placée en famille d’accueil. Timide à son arrivée, elle a commencé à explorer son nouvel environnement avec prudence. « Au début, elle était très méfiante, souligne April, sa mère d’accueil, elle ne voulait pas que je la touche. J'ai travaillé avec elle tous les jours, en lui parlant et en lui montrant que j'étais une personne de confiance. »

© April’s Kittens

Chaque jour, April s’asseyait à ses côtés et lui parlait tendrement pour la rassurer. Elle lui a laissé le temps nécessaire de digérer sa nouvelle situation et de s’habituer à sa présence. « Elle s'est peu à peu détendue et a accepté les caresses », confie-t-elle.

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© April’s Kittens

Une minette sûre d’elle

Grâce au dévouement et à la patience de sa famille d’accueil, Blue a enfin osé sortir de sa coquille. Naguère attachée à une caisse de fortune sous un porche, elle déambule désormais à sa guise dans une maison chaleureuse.

« Maintenant, elle se promène librement et elle est tellement sûre d’elle », conclut April, qui continue de la chouchouter et de la préparer à sa future adoption. Maintenant, la jolie petite Blue a tout ce dont elle rêve et a pu tourner définitivement la page d’un sombre chapitre.

© April’s Kittens