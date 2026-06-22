Un chat demande à sa maîtresse de lui mettre sa laisse pour aller retrouver son meilleur ami qui est un chien (vidéo)

Ce chat particulièrement vocal a réussi à se faire comprendre et est arrivé à ses fins en allant dans la rue pour saluer son voisin préféré, un chien. Dos n’est pas un chat comme les autres pour plusieurs raisons. Il supporte sans problème la laisse, et se lie d’amitié avec des chiens. Formant un duo avec son frère Uno, qui n’a qu’une seule oreille, Dos est un compagnon adorable qui donne le sourire à ceux et celles qui le croisent.

Dos, ce chat tigré, est très expressif et sa maîtresse a décidé de partager ses aventures du quotidien avec les internautes sur sa chaîne YouTube « One Eared Uno ». Elle a adopté ses 2 chats au même moment. Le premier n’ayant qu’une seule oreille, elle a décidé de le nommer Uno, précise Paw Nation. Le deuxième a tout naturellement été appelé Dos, car il a ses 2 oreilles.

Dos, le chat-chien

Le comportement de Dos a de quoi étonner dans la vidéo publiée sur YouTube. Le chat miaule de toutes ses forces et parvient très bien à se faire comprendre par sa propriétaire. Il fixe la porte de manière à indiquer qu’il souhaite sortir, sa maîtresse lui propose de lui mettre sa laisse et ce dernier accepte, persuadé du but qui l’attend à l’extérieur.

Par la suite, on découvre la raison de cette demande miaulée : des retrouvailles quotidiennes avec un meilleur ami.

Une amitié peu probable

Une fois dans la rue, Dos voit enfin son meilleur ami, qui n’est autre qu’un grand chien tout aussi ravi que lui de le voir. Ils se reniflent rapidement, puis la douceur prend place à travers un rapprochement de museaux très tendre.

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La première attendrie par la scène est la maîtresse de Dos, encore une fois épatée par l’expressivité et le sens de la communication de son chat.

Comment communiquer avec son chat ?

La communication avec les chats est souvent jugée plus complexe et subtile qu’avec les chiens. Une observation attentive peut vous amener à créer un dialogue avec votre chat, voici nos conseils :