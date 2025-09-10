Arrivée gestante en refuge, cette magnifique chatte blanche a eu la chance de trouver une famille d’accueil juste à temps pour mettre bas

Les refuges animaliers regorgent de chats errants, malades, âgés ou handicapés… et parfois, ce sont même des femelles enceintes qui trouvent leur chemin jusqu’à ces établissements. C’est le cas de la jolie Callooh, qui était sur le point de mettre bas lorsqu’elle est arrivée chez Best Friends Felines .

Lorsque Nikki, la fondatrice de l’association Best Friends Felines située à Brisbane (Australie), a reçu un appel d’une clinique vétérinaire ayant trouvé une chatte errante et enceinte, son sang n’a fait qu’un tour. Consciente que la minette ne pourrait pas donner la vie dans un box, elle a demandé d’urgence l’aide d’une famille d’accueil. Comme le rapporte le média Love Meow, la jolie féline blanche a passé quelques jours en chenil et “commençait malheureusement à s’affaiblir”. Il a donc fallu lui trouver un lieu plus calme et sécurisant pour lui redonner confiance et lui permettre de mettre ses chatons au monde en toute sérénité.

© @bestfriendsfelines / Instagram

Juste à temps

Heureusement pour elle, Callooh a très vite trouvé une bonne samaritaine qui a accepté de l’accueillir. “Elle s’est adaptée, même si elle était un peu méfiante au début”, ont indiqué les bénévoles de l’association. À peine quelques jours après son arrivée, le travail a commencé… En quelques heures seulement, l’adorable minette a donné vie à 4 magnifiques chatons ! “Nous pensons que ce n’était pas sa première portée (mais ce sera la dernière)”, ont assuré ses sauveurs. En effet, une fois ses bébés sevrés et disponibles à l’adoption, il est prévu que Callooh soit stérilisée.

© @bestfriendsfelines / Instagram

Un avenir radieux

Après avoir mis bas, la chatte s’est immédiatement apaisée. Elle a commencé à se sentir plus à l’aise et à refaire confiance en l’être humain. En plus de prendre grand soin de sa progéniture, elle a pris l’habitude de réclamer des caresses et des câlins à sa maman d’accueil. Les petits, baptisés Brillig, Wocky, Wabe et Jubjub, ont rapidement fait preuve de curiosité et d’enthousiasme pour découvrir le monde.

© @bestfriendsfelines / Instagram

Depuis, ils ont tous été adoptés et leur mère, Callooh, a également trouvé sa famille pour la vie. Nul doute qu’ils sont bien mieux dans des familles aimantes et bienveillantes que dans la rue, où certains d’entre eux n’auraient probablement pas survécu… Tout est donc bien qui finit bien !

© @bestfriendsfelines / Instagram