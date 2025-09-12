Un adorable chat ramené au refuge car ses propriétaires estiment qu’il est trop agité la nuit (vidéo)

Sasuke n’est pas le seul dans son cas. On estime à près de 20% le taux de retour des animaux adoptés en refuge. Ces adoptants n’ont pas supporté l’énergie débordante de ce chaton de 9 mois, ils ont donc décidé de faire marche arrière. Le refuge espère qu’une bonne âme sera très bientôt disposée à faire une place au chaton pour la vie.

En ce mois d’août, Sasuke pensait avoir trouvé sa maison pour toujours. Malheureusement, racontait Parade Pets, il en fut autrement et seulement quelques jours après son départ, le chaton était de retour au refuge. Déterminés à ne pas laisser tomber, les bénévoles ont offert une belle visibilité à ce félin qui mérite amplement une autre chance.

@atlmotherofkittens / TikTok

Un adorable chat

Sasuke n’a pas de problème de comportement. Étant un chaton, son énergie est plutôt débordante. Ses nouveaux propriétaires avaient été prévenus, mais ils ont visiblement été surpris. En effet, ne manquant pas d’humour, le jeune chat a tendance à se cacher partout où il le peut, à se lancer à corps perdu dans la découverte de son environnement et à se faire entendre, en particulier la nuit.

@atlmotherofkittens / TikTok

« Des zoomies de minuit »

Chez ses nouveaux propriétaires, Sasuke a choisi son heure pour son quart d’heure de folie. En général, c’est vers minuit que l’énergie est à son paroxysme et qu’il se laisse aller à des parties de jeux délirantes.

Ce qui aurait pu amuser les nouveaux propriétaires a au contraire engendré un grand agacement. Quelques jours seulement après l’adoption qui devait être définitive, Sasuke était de retour à la case départ. Les bénévoles ont été étonnés de la nouvelle, eux qui avaient perçu une grande motivation chez ces maîtres.

@atlmotherofkittens / TikTok

Mobilisation pour Sasuke

On le sait plus que jamais, les réseaux sociaux sont aujourd’hui une grande force de frappe qui peut permettre de faire bouger des communautés entières. C’est Deanna, connue en tant que « @atlmotherofkittens » sur TikTok, qui a partagé l’histoire du chaton de 9 mois. Ayant décidé de le préserver au maximum, elle expliquait sa volonté d’offrir un bel avenir au jeune félin qui méritait amplement la rencontre d’une famille pour la vie.

Récemment, la communauté de Deanna a accompli une belle mission en trouvant une famille pour une chatte qui patientait depuis 3 ans au refuge. Nous espérons que la nouvelle vie de Sasuke ne se fasse pas autant attendre.