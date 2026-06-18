Après un mois de disparition, une chatte originaire de Bretagne est retrouvée à Paris

Yuna a quitté sa Bretagne natale et a été retrouvée à la capitale, sa propriétaire est grandement soulagée de son retour, mais ignore totalement comme sa chatte a pu se retrouver si loin de son foyer. Il aura fallu attendre plus d’un mois pour que les retrouvailles puissent avoir lieu. Désormais équipée de son collier GPS, cette chatte ne devrait pas refaire une telle frayeur à ses propriétaires.

Yuna a l’habitude de vivre à son rythme, explique sa maîtresse à 20 Minutes. Habitant de la commune de Ploemeur, la Bretonne laisse Yuna en liberté et ne s’est pas inquiétée, au départ, de sa disparition. Au bout de plusieurs jours, l’anormalité de la situation est devenue plus évidente. Les recherches se sont multipliées, et c’est finalement à des centaines de kilomètres de là que la chatte a terminé sa course.

Quand l’inquiétude monte

La propriétaire confiait : « Nous habitons un quartier calme. C’est la saison des chaleurs. Yuna est très libre. On s’est dit ‘elle va revenir’ ». Malheureusement, les jours sont passés et la chatte de 3 ans n’est pas revenue à son point de départ.

L’inquiétude s’est installée pour la famille qui a commencé à coller des affichettes dans l’espoir de retrouver trace de la présence de Yuna.

Un dénouement improbable

Les semaines se sont écoulées les unes après les autres, et le 2 juin, jour de l’anniversaire de la propriétaire de Yuna, un appel a assuré la présence de la chatte à Paris.

Yuna venait de vivre une longue et folle aventure. Elle a été nourrie par des habitants, puis a été prise en charge par une jeune femme ayant pris contact avec un vétérinaire. Heureusement, la chatte avait une puce électronique qui a permis de faire tout de suite le rapprochement avec les siens, en Bretagne.

Le soulagement a été instantané pour la propriétaire, qui ne sait pas comment Yuna s’est retrouvée à Paris. Elle suppose que, sa disparition ayant eu lieu durant un week end de jour férié, la chatte se soit glissée dans un coffre de voiture parisienne.

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Quels sont les avantages d’un collier GPS pour un chat ?

Le collier équipé d’un GPS se fait de plus en plus présent chez les propriétaires de chats qui craignent les fugues et les disparitions.