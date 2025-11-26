Une chatte disparue durant 15 ans mais équipée d’une puce électronique retrouve ses humains qui n’avaient jamais perdu espoir

Des histoires comme celles-ci montrent que l’espoir ne devrait jamais s’éteindre. Ces propriétaires ne pensaient jamais retrouver leur chatte, disparue depuis 15 ans. Pourtant, un jour, c’est une nouvelle bouleversante qui leur est parvenue. Flora est enfin de retour parmi les siens.

La chatte appelée Flora a été adoptée avec son frère, il y a 15 ans, racontait Cole and Marmalade. Elle a vite trouvé sa place dans sa nouvelle famille, après un passage par le refuge. C’est grâce à une équipe avertie, à l’époque, qu’elle a pu être équipée d’une puce électronique.

Fairfax County Animal Shelter

Une famille aimante

Flora a été aimée par sa famille qui lui témoignait sans cesse toute son affection. La fille de la famille en particulier, alors âgée de 13 ans, adorait son quotidien avec ses chats. La disparition de Flora a été un déchirement. La famille peine à se souvenir des circonstances exactes de cette disparition, mais elle a compris que la chatte avait sûrement pris la fuite lors d’un déménagement. Malgré des semaines et des semaines de recherches, la chatte est restée introuvable. La famille a accepté, fortement bouleversée, qu’elle ne reverrait plus jamais Flora.

Fairfax County Animal Shelter

Un soupçon d’espoir

Malgré les années qui ont passé, un mince espoir demeurait présent. Flora avait été micropucée lors de son passage au refuge, ce qui augmentait les chances de pouvoir la recroiser un jour. En effet, si quelqu’un avait croisé la route de la chatte, il aurait pu la relier à ses propriétaires. Ce dénouement quasiment improbable s’est produit 15 années après la disparition.

Un jour, le refuge du comté de Fairfax a reçu une chatte sénior dans ses locaux. Le vétérinaire l’ayant eu en consultation a eu le bon réflexe de scanner sa puce électronique. Flora a tout de suite été identifiée comme appartenant à une famille.

Des retrouvailles rêvées

La famille a été contactée aussitôt. C’est le père qui s’est rendu sur place tout de suite, submergé par l’émotion de ses retrouvailles. Flora allait bien, ce qui a laissé penser qu’elle a certainement vécu avec une famille durant ces 15 années.

Fairfax County Animal Shelter

Âgée de 28 ans, la jeune maîtresse a été elle-aussi été bouleversée de retrouver celle qu’elle aimait tant. Après autant de temps d’absence, toute la famille se réjouit de la bonne santé de Flora. Cette dernière a déjà revu son frère félin qui l’a attendue de patte ferme.