Après avoir recueilli un chaton jeté d'une voiture en marche, elles attendent la fin de son hospitalisation pour l'adopter

Après 70 jours de soins intensifs et plusieurs opérations, une jeune chatte victime d’un acte de cruauté a finalement pu quitter la clinique vétérinaire. Son histoire se termine de la plus belle des manières, puisqu’elle a été adoptée par les personnes qui lui ont sauvé la vie.

A Melbourne, en Australie, Lynn et sa belle-fille Tahlia étaient en voiture quand elles ont été témoins d'une scène brutale et incompréhensible ; 2 chatons ont été jetés d'un véhicule en marche.

« C'était horrible. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse faire cela à un animal innocent. C'était tout simplement choquant », raconte Tahlia à ABC News . Elles se sont arrêtées et se sont mises à chercher les petits félins.

Elles ont retrouvé l'un d'eux, mais pas l'autre. La rescapée, une petite femelle Bleu Russe de 6 semaines, était blessée et cachée sous une voiture en stationnement. Ses bienfaitrices l'ont emmenée à la clinique vétérinaire locale, où elle a été opérée en urgence par la Dre Elsa Vartola.



Lort Smith

En fait, ce n'était que la première d'une série d'interventions chirurgicales subies par la minette, qui a connu 70 jours d'hospitalisation. « Nous avons même dû lui amputer la queue, qui avait été gravement blessée lors de sa chute de la voiture », explique la Dre Vartola.

« Dès le premier jour, j'ai voulu la ramener à la maison »

Tahlia et Lynn se sont attachées à leur protégée qu'elles ont nommée Dorothy, si bien que l'idée de l'adopter germait dans leurs esprits. En fait, elles y avaient déjà songé dès le sauvetage.



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Désormais âgée de 3 mois et demi, Dorothy a donc enfin quitté la clinique vétérinaire et était prête pour l'adoption. Sa famille était déjà toute trouvée ; comme attendu, Tahlia et Lynn sont officiellement devenues ses propriétaires après l'avoir secourue.



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« Dès le premier jour, j'ai voulu la ramener à la maison », confie Lynn.La Dre Elsa Vartola se dit heureuse de cette merveilleuse issue. La vétérinaire a toutefois tenu à exprimer son indignation pour ce qu'on avait fait subir à Dorothy. « Il n'y a vraiment aucune excuse pour traiter les animaux de cette manière, a-t-elle ainsi déclaré. Il existe tellement de meilleures solutions pour les animaux dont on ne veut plus ».



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Le conseil Woopets : pourquoi est-il important de socialiser un chaton après une expérience difficile ?

Un chaton ayant vécu un traumatisme, comme Dorothy, peut développer de la méfiance, de la peur ou des réactions de stress face aux humains et à son environnement. Une socialisation progressive l'aide à retrouver confiance et à grandir de manière équilibrée. Voici quelques conseils à suivre dans ce sens :

Lui laisser le temps de s'habituer à son environnement et se détendre

Multiplier les expériences positives (caresses, jeux, friandises…).

Lui présenter progressivement les différents membres du foyer et son cadre de vie (les pièces de la maison…).

Aménager des espaces refuges où il peut se retirer lorsqu'il en ressent le besoin.

Chez le chaton, les premières semaines de vie sont déterminantes pour l'apprentissage des relations sociales. Un accompagnement bienveillant après une épreuve difficile favorise souvent une meilleure adaptation à sa future vie de famille.