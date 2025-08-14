Après un mois de disparition, ce chat et sa maîtresse ont pu être réunis grâce à la dynamique d’un groupe WhatsApp

Cette propriétaire mesure la chance d’avoir un voisinage aussi attentif. Lorsqu’elle a perdu son chat, un mois plus tôt, elle pensait ne pas revoir son compagnon de sitôt. Finalement, c’est un voisin qui a porté à son attention le cas d’un chat présent dans une usine voisine. Le soulagement des retrouvailles a mis un terme à la période d’intense anxiété.

La magie des réseaux sociaux a opéré pour Diana Spalve, 34 ans, propriétaire de Penny, 5 ans. La maîtresse a rencontré sa chatte alors qu’elle était toute petite, et elles ne se sont jamais quittées depuis. La résidente d’Ettingshall, Wolverhampton (Royaume Uni), a constaté que la féline avait disparu à la fin du mois de juin 2025. Le choc était immense pour cette maîtresse qui ne pouvait pas imaginer son quotidien sans sa fidèle compagne Blue British Shorthair.

Des recherches intensives et étendues

Diana a tout de suite pris les choses en main en informant ses voisins de la disparition de Penny. Elle se souvient avoir collé des centaines d’affiches dans son quartier et au-delà, pour maximiser les chances de retrouver la féline. Des dépliants ont aussi été distribués, ayant vocation d’attirer l’attention sur la présence d’un chat dans un hangar, un grenier ou un jardin. Un groupe WhatsApp a aussi été créé, expliquait la propriétaire à la BBC. C’est sans doute cette mobilisation générale qui a fait la différence, et qui a permis l’heureuse suite de cette histoire.

BBC

Un « chat gris » aperçu dans une usine

Un mois après la disparition de Penny, Diana a reçu un message sur le groupe WhatsApp dédié à la disparition de sa chatte. Une photo accompagnait le message, montrant un chat gris ressemblant à Penny. Diana s’est précipitée sur les lieux pour tenter d’élucider le mystère et comprendre qui était ce félin. Le voisin qui avait signalé la présence du chat avait eu le nez creux car il s’agissait bien de Penny, qui avait trouvé refuge à quelques kilomètres de chez elle.

« Je pleurais comme un enfant »

Le soulagement a été grand pour Diana qui n’en revenait pas d’avoir enfin retrouvé Penny. Elle ajoutait : « C’était un vrai soulagement, je pleurais comme un enfant quand je l’ai vue ».

La chatte se portait heureusement bien : « pas blessée », mais « très maigre ».

BBC

« Sans notre groupe WhatsApp, nous n’aurions pas su où elle se trouvait »

Le compte WhatsApp comptait plus de 400 membres. Diana se dit très « reconnaissante » de cette mobilisation générale qui a permis la réunion tant attendue de son duo. Il y a bien eu « quelques fausses alarmes » avant ces fameuses retrouvailles, mais l’essentiel est que Penny soit désormais de retour chez elle.