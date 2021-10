Avec son minois bicolore et ses yeux hétérochromes, cette chatte est devenue une star sur Internet (vidéo)

Venus n'est pas une chatte comme les autres. L'animal possède un joli minois bicolore et des yeux hétérochromes. Ces particularités physiques l'ont rendue célèbre sur Internet.

Un chat qui possède son propre compte sur les réseaux sociaux ? C'est possible ! Venus, une chatte à la robe écaille de tortue, est une véritable star à l'image des influenceurs les plus notoires. Ses comptes TikTok et Instagram font le bonheur de plus de 2 millions d'abonnés.

Un phénomène qui n'apparaît pas si étonnant quand on contemple le félin à l'apparence inhabituelle : Venus affiche un minois à 2 faces, parfaitement délimitées par une ligne nette tracée au milieu de son minois. L'une s'avère brune avec un œil vert, l'autre rousse avec un œil bleu. Non, elle ne porte pas de masque !

Un mystère qui taraude nombre de spécialistes

Cette perle rare suscite de nombreuses interrogations au sein de la communauté scientifique. Chat chimère ou fruit d'une chance absolue ? Seul un test ADN apporterait une réponse concrète.

Selon Leslie Lyons, professeure à la University of California, les chats, notamment mâles, à la robe écaille de tortue sont souvent des chimères. Leur pelage forme une palette de couleurs : des taches rousses, chocolat, noires ou cannelle embellissent leur corps.

Cette caractéristique tiendrait son explication de la génétique. La spécialiste américaine a expliqué que chez les sujets mâles, la fourrure orange et noire tachetée témoigne de la présence d'un chromosome X supplémentaire. Les femelles, qui en possèdent déjà 2, peuvent arborer ce type de poils sans avoir de chromosome X supplémentaire.

Cette réflexion suggère que la belle Venus n'est peut-être pas une chimère, mais plutôt le résultat d'une chance incroyable. La coloration brune aurait été activée au hasard dans toutes les cellules du côté droit de son minois, tandis que la rousse se serait développée sur l'autre partie. Les 2 taches se seraient ensuite rencontrées au milieu de la tête.

Son histoire rappelle fortement celle de Narnia, un chat au visage gris et noir. Une particularité que sa propriétaire est incapable d'expliquer.

Des prunelles différentes

Mais un autre mystère plane au-dessus de la chatte au physique atypique... Venus est atteinte d'hétérochromie. Ce terme désigne la coloration différente des 2 yeux. Chez Venus, la mélanine n'a pas été distribuée dans un œil, le laissant bleu, rapporte Newsweek. Heureusement, ce phénomène n'affecte pas la vision de l'animal.

Nous pouvons affirmer que la chatte porte bien son nom : chez les Romains, Vénus était la déesse de l'amour et de la beauté féminine. L'aspect rare du félin fait son charme !