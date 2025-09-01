Harcelé par 3 bébés écureuils, ce chat se laisse totalement faire et tente même de jouer avec eux (vidéo)

Les chats sont connus pour leur instinct de prédation parfois encore plus prononcé que celui des chiens. En effet, rares sont les individus à être capable de rester en présence d’une souris ou d’un oiseau sans avoir envie de lui bondir dessus… Il en existe pourtant un qui est d’ailleurs devenu célèbre sur TikTok.

Il y a un an, une adorable vidéo, postée sur TikTok par la propriétaire d’un matou croisé, faisait le tour de la Toile. En quelques jours seulement, elle amassait plus de 10 millions de vues ! Aujourd’hui, elle comptabilise plus de 14,6 millions de vues et près de 2 millions de likes, et pour cause : elle révèle une scène invraisemblable que la plupart des amoureux des chats n’ont jamais pu voir ailleurs. On y voit le chat de la famille, un magnifique croisé Maine Coon / Ragdoll dont on ignore le prénom, couché dans son jardin en train de jouer avec… des bébés écureuils !

Un chat pas comme les autres

La scène, aussi surprenante qu’attendrissante, a surpris tous les internautes et été relayée par Parade Pets. Totalement calme, le félin se laisse approcher par les boules de poils rousses et tente même de jouer avec elles sans montrer le moindre signe de violence ou d’agressivité. Au contraire, il fait même preuve d’une délicatesse déconcertante en accueillant gentiment les petits écureuils au creux de ses pattes avant de les laisser partir. Inconscient du potentiel danger, les rongeurs vont et viennent joyeusement sous la truffe du matou. “Ce sont des bébés qui sortent du nid pour la première fois, c'est pourquoi ils sont si confiants. Ils pensent peut-être que ce chat est un gros écureuil”, suppose une abonnée aussi étonnée que les autres.

© @pensionren / TikTok

Des petits bien courageux

Avant d’être des adultes craintifs, les écureuils sont en effet des petits téméraires, comme beaucoup d’autres animaux. Heureusement pour eux, ils sont tombés sur un chat pas comme les autres, qui accepte bien volontiers le contact sans avoir l’instinct de les dévorer. “Mon chat les aurait mangé sans attendre”, affirme une jeune femme tandis qu’une autre plaisante : “Je n'aurais jamais pensé voir un chat se faire bousculer par 3 bébés écureuils un jour”.

Quelques jours plus tard, la propriétaire du matou a posté une nouvelle vidéo dans laquelle on voit les écureuils revenir au contact. L’interaction est toute aussi douce que la première, pour le plus grand bonheur des internautes.