Ce cochon et ce chat sont devenus inséparables et sont liés d'une amitié qui fait fondre les cœurs (vidéo)

Tout les oppose, et pourtant, ce sont « les meilleurs amis du monde » ! Dexter et Sparky, un chat et un cochon, sont liés d’une amitié aussi improbable que touchante, ayant fait fondre les cœurs de milliers d’internautes sur les réseaux sociaux.

Tiffany Paltauf, fondatrice de la Sleepy Pig Farm (États-Unis), a sauvé Sparky d’un garage alors qu’il n’était qu’un bébé. À l’époque, le porcelet manquait cruellement d’énergie. Son état de santé était très inquiétant : il était atteint de la gale et était infesté de parasites internes qui rendaient sa respiration difficile.

Néanmoins, grâce à son esprit de guerrier et aux soins de ses bienfaiteurs, Sparky a réussi à s’en sortir et à reprendre du poil de la bête. Dans ces conditions, le porcelet a pu partir à la rencontre des autres animaux de la Sleepy Pig Farm.

Des amis à foison

En un rien de temps, le gentil Sparky a su se faire de nouveaux amis : d’autres cochons, mais aussi des moutons, des poules et des dindons, avec lesquels il a passé beaucoup de temps à jouer, à faire des câlins ou encore à dormir à n’importe quelle heure de la journée !

Dans tous ces animaux, il y en a un pour lequel Sparky affiche clairement une préférence : un chat de 7 ans nommé Dexter, qui est rapidement devenu « son compagnon de câlins favori », rapporte The Dodo.

« Un amour pur et sincère »

« Dexter et Sparky sont officiellement les meilleurs amis du monde, et cela remplit mon cœur de joie », a confié Tiffany sur Facebook. Inséparables depuis leur première rencontre, le chat et le cochon s’adorent et ne peuvent plus se passer de la compagnie l’un de l’autre.

D'ailleurs, il n’est pas rare que Tiffany les surprenne en train de se câliner dans la maison, ou de faire la sieste l’un contre l’autre. « Dexter aime clairement cela puisque sa queue remue. J’adore la façon dont ils s’aiment tous les 2 », ajoute leur maîtresse sur Instagram.

Cette amitié, aussi touchante qu’improbable, a fait fondre les cœurs de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Une grande histoire d’amour qui ne fait que commencer !