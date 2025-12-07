Après la perte d’une de ses pattes, ce chaton trouve le réconfort auprès d’une maman d’adoption (vidéo)

L’instinct maternel des chattes est étonnant. Même si elles n’ont jamais eu de portée, cette disposition naturelle à prendre soin des petits félins est bien ancrée, prête à ressurgir à tout moment. Rebecca en est la preuve vivante, elle qui n’a pas hésité une seconde à s’occuper d’un malheureux chaton errant qui venait de perdre l’une de ses pattes.

Noelle Lundrigan habite à Lodi, en Californie (États-Unis). En 2021, elle prend la décision d’adopter un compagnon à 4 pattes. Enfin, une compagne en l’occurrence. Interrogée par Newsweek , elle raconte : “J'ai adopté Rebecca en 2021 auprès d'une dame [...]. Elle avait déjà trop de chats et ne pouvait pas s'en occuper. Je vivais seule, alors Rebecca est devenue la compagne idéale !”.



© @rebeccaandsunnybunny / TikTok

Les années passent. Nous sommes en septembre 2024, et Noelle découvre dans son garage un chaton errant, grièvement blessé par un autre animal. La boule de poils – baptisée ensuite Sunny – avait besoin de soins urgents. Malheureusement, aucun vétérinaire d’urgence n’était disponible à ce moment-là. Le chaton devrait donc attendre le lendemain pour être ausculté. Sa bienfaitrice se rappelle : “Vu son état, je ne pensais même pas qu'il passerait la nuit, mais miraculeusement, il a survécu. Je l'ai emmené en urgence chez le vétérinaire dès l'ouverture”.

La patte de Sunny était dans un tel état, que l’amputation était la seule solution pour préserver sa santé. Après l’opération, Noelle a ramené la boule de poils chez elle, mais à ce moment-là, elle n’était pas sûre de la garder. Cependant, la réaction de Rebecca va rapidement lui faire changer d’avis. En effet, mue par son instinct maternel , la chatte a aussitôt pris sous son aile le petit chaton : “Elle a immédiatement compris qu'il était blessé et qu'il avait besoin d'aide en voyant sa collerette et ses points de suture. Elle a été très douce avec lui et l'a laissé se blottir contre elle pendant des heures, les premiers jours”.

Les semaines suivantes, la complicité et l’amour qui unissaient les 2 félins n’ont fait que se renforcer. Rebecca, poursuivant son rôle de maman d’adoption, a ainsi appris à Sunny tous les rudiments de la vie de chat : utiliser la litière, apprendre les limites du jeu, monter et descendre l’escalier, jouer, etc.

Depuis ce sauvetage miraculeux, le duo formé par Noelle et Rebecca s’est donc transformé en un adorable trio.