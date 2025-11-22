Après avoir vécu 2 ans dans une salle de bain abandonnée, cette chatte s’apprête à respirer un nouvel air

Pendant des mois interminables, Tara Nova est restée recluse dans la salle de bain d’une maison désaffectée. En réalité, elle n’avait pas d’autre endroit où aller et tentait simplement de survivre comme elle le pouvait. Ce quotidien morose a basculé quand une bienfaitrice s’est intéressée à elle. Cette dernière a alors décidé de lui offrir la vie qu’elle méritait depuis toujours.

Tara Nova, dont le prénom signifie « Nouvelle étoile » brille effectivement depuis quelques semaines. Une femme au grand cœur nommée Chiku Singh a œuvré sans relâche pour l’aider à quitter sa vie difficile. Grâce à elle, la chatte qui n’avait personne sur qui compter va bientôt prendre l’avion pour rejoindre sa maison pour la vie.

Un logement et pas des moindres, puisque cela faisait longtemps qu’elle n’avait pas vécu sous un toit chaleureux. En effet, lorsque Tara Nova a été découverte à Abu Dhabi, elle passait ses journées prostrée dans une salle de bain abandonnée, rapportait Good News Network . Elle se nourrissait péniblement de ce qu’elle trouvait autour d’elle et le quotidien était particulièrement difficile.

Chiku Singh

Une chatte mal aimée

Tara Nova s’entendait difficilement avec ses congénères. Elle était fréquemment prise à partie, ce qui faisait d’elle une féline vulnérable. De plus, les chats errants ne sont pas toujours bien traités aux Emirats Arabes Unis, alors elle devait également se cacher pour échapper à la méchanceté des humains.

En somme, la vie de la chatte était bien sombre, puis elle a vu une éclaircie. Quand Chiku Singh a appris ce qu’elle endurait, elle a décidé de mettre un terme à toute cette souffrance. Pendant plusieurs semaines, elle a fait des allers et retours après son travail, soit 90 minutes de trajet chaque jour, pour veiller sur sa protégée. Puis, un jour, elle l’a capturée et mise en sécurité.

Chiku Singh

Le début d’une nouvelle vie

La féline a été emmenée chez un vétérinaire qui l’a traitée contre les puces, l’a vaccinée et lui a donné les soins nécessaires pour la remettre sur pattes. Pendant ce temps, Chiku Singh n’a pas chômé. Elle a œuvré pour lui trouver une famille digne de confiance en Angleterre, son pays d’origine, et a trouvé la perle rare.

Actuellement, elle organise le rapatriement de la boule de poils vers sa maison pour la vie. Une étape qui fait chaud au cœur, car Tara Nova s’apprête à tout recommencer : « C'est une chatte si gentille qui a traversé tant d'épreuves [...] Je suis si heureux qu'elle prenne un nouveau départ », confiait la bienfaitrice.