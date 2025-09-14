Après avoir surmonté la peur et la solitude, cette petite chatte dévoile enfin sa personnalité lumineuse

Le premier contact avec des sauveteurs n’est pas simple pour des animaux qui ont subi l’errance, le manque de nourriture et parfois la maltraitance. Après une période de méfiance, Smudge a décidé de faire confiance à ceux qui lui ont tendu la main. Elle n’a jamais regretté et vient de rejoindre tout récemment des humains décidés à lui offrir une belle vie.

Les bénévoles de Saving Grace Rescue n’en ont pas cru leurs yeux lorsqu’ils ont entendu parler de la petite Smudge, prostrée dans un carton, en pleine rue. Le jeune chatonne feulait et ne voulait pas se laisser faire. Chez sa mère d’accueil, elle a baissé sa garde et découvert le confort d’une vie en sécurité.

@savinggracerescue / Instagram

Un bain chaud réconfortant

La petite Smudge a été accueillie par Joyce, mère d’accueil et bénévole au sein de l’association Saving Grace Rescue, racontait Love Meow. Le pelage de la chatte était envahi par les puces et la saleté, elle a donc bénéficié d’un bon bain chaud. Ce premier moment en compagnie de sa maîtresse a permis de créer un premier lien solide. L’apparence de la féline a changé, et sa beauté a commencé à se révéler. La bénévole restait très préoccupée par le poids particulièrement bas de sa protégée.

@savinggracerescue / Instagram

S’ouvrir au monde

S’ouvrir au monde n’avait rien d’une évidence pour Smudge qui était très craintive. Nourrie régulièrement pour faire remonter sa courbe de poids, la chatonne a aussi commencé à montrer beaucoup de curiosité pour ce qui l’entourait.

@savinggracerescue / Instagram

Ses élans ont été ralentis par un passage aux urgences, et une intervention, qui a obligé Smudge a ralentir le rythme, munie d’une collerette. Sa mère d’accueil a dû redoubler de créativité pour en trouver une de la taille du petit cou de la chatonne. C’est finalement un gobelet en carton qui a fait l’affaire.

@savinggracerescue / Instagram