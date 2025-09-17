Abandonné pour une raison totalement absurde, ce chat parvient à surmonter son traumatisme et trouve sa famille pour la vie (vidéo)

Les motifs d'abandon sont souvent inexcusables, mais parfois, certains tiennent totalement du surréalisme. C’est le cas pour Byakuva, un joli et timide matou qui a été amené au refuge du Comté d’Orange à cause de son gros appétit…

Byakuva est un splendide chat tuxedo âgé de seulement 5 ans. Câlin, joueur et gourmand, il a cependant commencé à dépérir lorsque sa maîtresse l’a cédé au refuge du service animalier du comté d’Orange, en Floride, “pour une raison absurde”, comme l’explique le photographe et bénévole Albert Harris. Dans une publication Instagram, relayée par Newsweek , l’homme revient en effet sur la triste histoire de Byakuva, lâchement abandonné à cause de son trop gros appétit. “Byakuva a été abandonné parce qu’il mange trop. (...) Sa maîtresse a précisé qu’il ne gardait pas de nourriture pour l'autre chat de la maison et qu'il était égoïste. Ils ont dit que (...) c'était tout simplement inacceptable pour eux”, peut-on lire en légende.

"Trop de travail"

Après de longues minutes de discussion durant lesquelles les bénévoles du refuge ont tenté d’aider la citoyenne à trouver une solution, la décision d’abandonner Byakuva a finalement été officialisée. “Les agents ont évoqué différentes méthodes pour nourrir les chats séparément. Mais elle a rétorqué que c'était trop de travail et qu'elle ne voulait pas s'en occuper”, a ajouté Albert.

Plus tard, les bénévoles ont passé le félin sous le lecteur de puce et ont découvert que ce dernier était au nom du fils de la dame venue abandonner Byakuva. Il se trouve que le matou avait déjà été adopté en refuge un an auparavant… Malheureusement, après avoir été contacté, le jeune homme n’a fait qu’approuver la décision de sa mère.

© albyocwork / Instagram

Ainsi abandonné pour la seconde fois de sa courte vie, Byakuva a cessé de faire confiance en l’Homme. Traumatisé, il est resté prostré dans un coin de sa cage dès son arrivée au refuge. Pourtant, il a très vite tapé dans l'œil d’une nouvelle famille et n’a passé qu’une semaine derrière les barreaux avant d’être de nouveau adopté ! “Il lui a fallu du temps pour se détendre et baisser sa garde, mais croyez-le ou non, beaucoup de chats agités sont adoptés au refuge. Les gens semblent apprécier le fait d’être ceux qui parviennent à les convaincre”, a conclu le bénévole Bryant Almeida auprès du média.