Après avoir recueilli des chatons et un chat, ces bienfaiteurs s’aperçoivent que celui qu’ils prenaient pour la mère était en réalité un mâle

Après avoir été alertée par un bienfaiteur, l’association Best Friends Felines a pris en charge 2 chatons et un chat supposé être leur mère, mais qui s’avérait en réalité être un mâle. Les 3 félins ont été placés en famille d’accueil et attendent patiemment de trouver leur famille pour la vie.

C’est à travers une publication diffusée sur le compte Facebook de l’association Best Friends Felines que l’on peut découvrir l’histoire de ces 3 chats. Trouvé dans le jardin d’un bienfaiteur alarmé par sa situation, l’adorable trio a été pris en charge par le refuge et aussitôt soigné.

Un trio atypique

Les 2 chatons au pelage blanc et noir s’accrochaient désespérément à un chat roux et blanc plus âgé. Si bien que leur bienfaiteur et l’association pensaient au départ qu’il s’agissait de leur mère. Mais à y regarder de plus près, le chat adulte était en réalité un mâle qui avait tout simplement choisi de prendre les petits sous son aile et de les protéger. Après avoir fouillé le jardin où ils se trouvaient afin de vérifier qu’il n’y avait pas d’autres chatons ou la mère des petits, les sauveteurs ont emmené le trio.

« Compte tenu de l'état des chatons, nous pensons que leur mère a pris la fuite » expliquait l’association dans le post relayé par Love Meow .

Baptisés Dobby, Gremlin et Linkle pour le plus âgé, les 3 étaient à présent en sécurité et ont été placés en famille d’accueil.

Best Friends Felines / Facebook

« Il a un cœur énorme et a fait preuve d'un grand courage

Si les petits étaient maigres, sales et effrayés lorsque Best Friends Felines leur est venue en aide, Linkle, quant à lui, paraissait plus courageux et vouloir coûte que coûte protéger les chatons qu’il autorisait à s’accrocher à lui. « Même si la vie n'a pas bien commencé pour lui, il a un cœur énorme et a fait preuve d'un grand courage. »

Âgé d’environ 18 mois, il avait sans doute eu un parcours compliqué, à en croire les cicatrices qui lui balafraient le visage. Pourtant, malgré une vie difficile, il veillait sur les petits, « se blottissant contre les chatons, les gardant au chaud et leur offrant un réconfort tranquille, tel un véritable petit gardien ».

« Peu après son arrivée, Linkle a été vu en train de câliner protectivement l'un des chatons alors qu'ils étaient tous recroquevillés en train de dormir. Cela nous a fait fondre le cœur. »

Best Friends Felines / Facebook

« Celui qui aura la chance de l'adopter sera vraiment très chanceux »

Bien qu’il fût nerveux à son arrivée, Linkle exprimait sans cesse son amour envers les chatons et aussi son envie de faire confiance aux humains chez qui ils étaient placés. Tout comme les petits, d’ailleurs, qui s’habituaient, eux aussi, peu à peu à cette nouvelle vie.

« Dobby est obsédé par les jouets en forme de lapins qui sont beaucoup plus grands que lui et adore faire la sieste sur une paire d'haltères. » Gremlin, quant à lui, est plus petit, mais possède une forte personnalité.

A lire aussi : Le triste visage d'un chat errant caché dans un trou de mur émeut un passant qui lui offre une vie bien différente (vidéo)

Best Friends Felines / Facebook

Linkle est de plus en plus confiant et s’ouvre à ses bienfaiteurs, tout en continuant d’être une présence stable et inébranlable pour les chatons.

Désormais en sécurité, le trio n’a plus rien à craindre et attend de trouver un foyer pour toujours. Blottis les uns contre les autres, comme avant, ils profitent de nuits paisibles et de la chaleur douce d’une maison remplie de patience.

« Avec de la patience, de l'amour et un foyer sûr, nous savons que Linkle va pouvoir révéler sa vraie personnalité. Celui qui aura la chance de l'adopter sera vraiment très chanceux. »