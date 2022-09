Une chatte errante apprend à faire confiance aux humains auprès de la bénévole qui l'a recueillie avec ses petits

Cofondatrice de Salty Animal Rescue en Ontario (Canada), Karly Saltarski avait été contactée au sujet d’une chatte errante venant d’accoucher dans une maison et qui devait être secourue avec ses petits.

Le félin venait de donner naissance à 2 chatons dans un garage. Les propriétaires ont eu du mal à retrouver ces derniers, leur mère les ayant cachés sous le toit. Karly Saltarski est venue les chercher tous les 3.



Salty Animal Rescue / Instagram

La chatte, qui a été appelée Ricky, avait très peur des humains. A la moindre approche, elle se recroquevillait sur elle-même et protégeait ses chatons. Chaque fois que Karly Saltarski entrait dans la pièce qu’elle lui avait aménagée, la bénévole était accueillie par ses sifflements hostiles. Loin d’être découragée, cette dernière savait que ce n’était qu’une question de temps avant que la chatte ne lui fasse confiance.

Les chatons, appelés Bubbles et Julian, ont grandi et ont commencé à tenir sur leurs pattes, puis à marcher. Dès lors, ils ont pris l’habitude de venir vers Karly Saltarski sans aucune crainte. Les voyant faire, Ricky a fini par comprendre à son tour qu’elle était en sécurité aux côtés de sa bienfaitrice.



Salty Animal Rescue / Instagram

Une vie heureuse attend Ricky et ses petits

Elle est peu à peu devenue friande de caresses et d’attention. « Les progrès qu'elle a faits sont énormes, dit Karly Saltarski à Love Meow. Cela signifie qu'elle pourra mener une vie heureuse dans une famille une fois que ses bébés seront autonomes et qu'elle aura été entièrement examinée et soignée ».



Salty Animal Rescue / Instagram

Au fil des jours, Ricky se montre de plus en plus détendue et confiante. Bubbles et Julian étant devenus un peu plus autonomes, elle a désormais davantage de temps à se consacrer. Karly Saltarski est ravie d’assister à cette transformation et d’y contribuer. Elle est surtout heureuse de savoir que la chatte et ses 2 chatons n’auront plus à connaître l’errance.

« Avec tous les moments difficiles qui accompagnent les sauvetages, des moments comme celui-ci nous permettent d’aller de l’avant », conclut la bénévole.

Salty Animal Rescue / Instagram