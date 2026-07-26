Après avoir pris la fuite face au chien de la maison, une chatte disparue durant 2 ans refait surface au même endroit
Retrouvée blessée et infestée de vers, Willow est revenue dans la cour de sa famille après une fuite de 2 années. Après avoir été soignée pour ses nombreuses blessures, elle a été orientée vers un foyer où elle pourrait se sentir plus à l’aise. Son aventure est une preuve de plus de sa résilience, de son intelligence et de son courage.
Issue d’un sauvetage, raconte Love Meow, Willow a été accueillie avec son chaton par le Foster the Furbabies en 2021. Une fois prêt, le chaton a été adopté, puis est venu le tour de Willow. Malheureusement, dans sa famille, la présence d’un chien est venue perturber le quotidien de la minette, qui a fini par prendre la fuite. La famille est restée sans nouvelle durant 2 longues années.
Un événement bouleversant
Alors qu’elle venait de prendre ses marques dans sa nouvelle famille, Willow a quitté le foyer par peur. Le refuge a été secoué par cette nouvelle, et expliquait : « Nous n’en avons pas été informés, nous avons donc été très choqués de recevoir un appel du vétérinaire au sujet de sa micropuce ».
Un retour inattendu
Alors que personne ne s’y attendait, Willow est réapparue à l’exact endroit où elle avait disparu, devant la maison de sa famille. C’est grâce à une caméra que sa présence a été repérée. Son changement physique a amené les propriétaires à se rendre chez le vétérinaire pour faire vérifier sa puce électronique. « Il s’agissait bien de Willow », a confirmé le professionnel.
Un état physique grave
L’errance de Willow a été une vraie épreuve. La chatte est arrivée avec le pelage très sale et humide. Son poil abritait des centaines d’asticots. Willow a dû être sédatée pour pouvoir être traitée correctement. Elle a ensuite été transférée vers un service d’urgence pour des traitements plus intensifs, 2 blessures ayant également été découvertes sur son dos et sa patte arrière.
Son analyse a révélé un taux de globules blancs faible, évoquant une infection latente. L’équipe expliquait : « Nous nous inquiétons d'une septicémie et espérons que les antibiotiques fonctionneront ».
Un retour à la normale
Une fois mise hors de danger, Willow a pu sortir d’hospitalisation. Pour le refuge, il était évident que la chatte ne puisse pas être réintroduite dans sa famille d’origine. La triste décision a été prise de la transférer dans une autre famille, où Willow n’aurait pas peur d’un chien.
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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