Après avoir pris la fuite face au chien de la maison, une chatte disparue durant 2 ans refait surface au même endroit

Retrouvée blessée et infestée de vers, Willow est revenue dans la cour de sa famille après une fuite de 2 années. Après avoir été soignée pour ses nombreuses blessures, elle a été orientée vers un foyer où elle pourrait se sentir plus à l’aise. Son aventure est une preuve de plus de sa résilience, de son intelligence et de son courage.

Issue d’un sauvetage, raconte Love Meow, Willow a été accueillie avec son chaton par le Foster the Furbabies en 2021. Une fois prêt, le chaton a été adopté, puis est venu le tour de Willow. Malheureusement, dans sa famille, la présence d’un chien est venue perturber le quotidien de la minette, qui a fini par prendre la fuite. La famille est restée sans nouvelle durant 2 longues années.

Un événement bouleversant

Alors qu’elle venait de prendre ses marques dans sa nouvelle famille, Willow a quitté le foyer par peur. Le refuge a été secoué par cette nouvelle, et expliquait : « Nous n’en avons pas été informés, nous avons donc été très choqués de recevoir un appel du vétérinaire au sujet de sa micropuce ».

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Un retour inattendu

Alors que personne ne s’y attendait, Willow est réapparue à l’exact endroit où elle avait disparu, devant la maison de sa famille. C’est grâce à une caméra que sa présence a été repérée. Son changement physique a amené les propriétaires à se rendre chez le vétérinaire pour faire vérifier sa puce électronique. « Il s’agissait bien de Willow », a confirmé le professionnel.

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Un état physique grave

L’errance de Willow a été une vraie épreuve. La chatte est arrivée avec le pelage très sale et humide. Son poil abritait des centaines d’asticots. Willow a dû être sédatée pour pouvoir être traitée correctement. Elle a ensuite été transférée vers un service d’urgence pour des traitements plus intensifs, 2 blessures ayant également été découvertes sur son dos et sa patte arrière.

Son analyse a révélé un taux de globules blancs faible, évoquant une infection latente. L’équipe expliquait : « Nous nous inquiétons d'une septicémie et espérons que les antibiotiques fonctionneront ».

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Un retour à la normale

Une fois mise hors de danger, Willow a pu sortir d’hospitalisation. Pour le refuge, il était évident que la chatte ne puisse pas être réintroduite dans sa famille d’origine. La triste décision a été prise de la transférer dans une autre famille, où Willow n’aurait pas peur d’un chien.